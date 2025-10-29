Nvidia, primera compañía en superar los cinco billones de dólares de valoración en Bolsa

Primero fueron los cuatro billones de dólares (trillions en inglés) y ahora ha cruzado la barrera de los cinco. Nvidia no tiene techo ni ... señales de desgaste. La euforia en torno a la compañía estadounidense y su capacidad para situarse en el centro de la revolución de la inteligencia artificial la han convertido en la primera firma del mundo en superar los cinco billones de dólares de capitalización bursátil.

El rally de sus acciones en Wall Street no encuentra obstáculos. Ayer martes cerró por encima de los 201 dólares por título, con un avance del 4,98%. En la apertura de este miércoles repitió el impulso, superando los 211 dólares y elevando su valoración hasta los 5,13 billones. El optimismo de los inversores continúa muy por encima de los temores a una posible burbuja en el sector tecnológico.

El renovado entusiasmo se explica por una avalancha de anuncios recientes. En la madrugada del martes al miércoles, Donald Trump, presidente de Estados Unidos -de viaje por Asia-, adelantó que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre las ventas de procesadores de Nvidia en el gigante asiático. En sus últimos resultados, la compañía dirigida por Jensen Huang reconoció no haber registrado ninguna venta de su modelo H2O -una versión menos potente de sus chips- en China, pese a haber alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca para permitir esas exportaciones a cambio de una comisión del 15% sobre los ingresos.

A todo ello se suman las previsiones de la dirección de Nvidia, que incluyen pedidos por valor de 500.000 millones de dólares para los próximos años y la construcción de siete nuevos superordenadores para el Gobierno de EE UU. No son los únicos contratos en marcha: el equipo de Huang también ha cerrado acuerdos con Nokia, el Departamento de Energía estadounidense, Oracle, Uber, Palantir, Eli Lilly y las principales operadoras de telecomunicaciones, con el objetivo de impulsar el desarrollo del futuro 6G.

Un billón en pocos meses

El pasado mes de julio, la compañía con sede en Santa Clara (California, Estados Unidos) alcanzó la cota de los cuatro billones de dólares, un hito que ayer también lograron Microsoft —tras hacerse con el 27% de la nueva OpenAI tras su reestructuración— y Apple, impulsada por las ventas de sus últimos dispositivos. Ahora, poco más de 90 días después, Nvidia ha sumado una cuarta parte del valor de sus competidores y casi el equivalente al PIB anual de España. Y las previsiones apuntan a que la cifra seguirá creciendo.

Hace unos días, HSBC elevó el precio objetivo de la acción de la compañía de 200 a 320 dólares. De alcanzarse ese nivel, la capitalización de Nvidia superaría los 7,8 billones de dólares, lo que equivaldría a una cuarta parte del PIB de Estados Unidos. En la actualidad, la firma vale más que el producto interior bruto de Alemania en 2024 (4,6 billones de dólares) y representa alrededor del 43% del de China.

El ascenso meteórico de Nvidia se explica por la explosiva demanda de hardware y software vinculados a la inteligencia artificial. Su cartera de clientes incluye a los grandes nombres del sector tecnológico: OpenAI, Tesla, xAI (de Elon Musk), Meta, Amazon y Oracle, entre otros. Un crecimiento que se refleja en su valoración bursátil: hace apenas una década, la empresa valía en torno a 10.000 millones de dólares.