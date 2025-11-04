HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presidente de Telefónica, Marc Murtra. EP

Un nuevo ERE encima de la mesa de Telefónica para ahorrar 3.000 millones hasta 2030

El CEO indica que la reestructuración se haría «siempre de la mano de los sindicatos» y que en el plan de ahorro se incluyen todas las opciones: «Cuando digo todas, son todas»

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:28

Telefónica ha llevado a cabo en los últimos 25 años varias reestructuraciones de plantilla hasta quedarse con 45.000 empleados menos de los que tenía ... en el año 2000. El último despido colectivo (ERE) finalizó en 2024 con la salida de la compañía de casi 3.400 personas en España y el «aumento de costes» y la «necesidad de cambiar la estructura» de Telefónica llevarán a un proceso similar en los próximos meses. Desde la operadora evitaron nombrar el ERE durante su presentación a analistas del Plan Estratégico y esquivaron una respuesta concreta durante la rueda de prensa posterior, pero Emilio Gayo, consejero delegado (CEO) del grupo, aseguró que las oportunidades de ahorro incluidas en el plan, de 3.000 millones de euros de aquí a 2030, incorpora «todos nuestros ahorros factibles, cuando digo todos son todos».

