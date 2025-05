Mutuactivos pone el foco en clientes de más de 500.000 euros en su nuevo plan estratégico

Mutuactivos, el brazo inversor del Grupo Mutua, ha presentado este miércoles un ambicioso plan estratégico con el que aspira a superar los 14.800 millones ... de euros de patrimonio a cierre de 2026, un 30% más que ahora. Con ese foco en el horizonte, la firma pondrá especial énfasis en un servicio de planificación patrimonial y asesoramiento fiscal que lanzará previsiblemente en septiembre, para atraer clientes de entre medio millón y dos millones de euros.

Así lo confirmó el presidente y consejero delegado de la entidad, Luis Ussia, consciente de que este es un segmento «en el que hay muchas personas que se sienten desatendidas por la banca». Así que quieren aprovechar ese hueco, ofreciendo un asesoramiento global. Es decir, no solo del patrimonio que esos clientes tengan en Mutuactivos, sino también lo que tienen en otras entidades (en toda clase de activos, como seguros, inmuebles, etc). Un servicio que, al menos en principio, no implicará mayor coste para el cliente.

El objetivo es conseguir una «información global» del patrimonio de estos clientes, no tanto para aconsejar la contratación de un producto u otro, sino para asesorar en términos de asignación. Al final, este servicio funcionará como una banca privada propia que, según detalló Ussia, contará con un socio -que la firma está tanteando actualmente- para desarrollar las herramientas necesarias.

Dentro del nuevo plan estratégico 2024-2026, Mutuactivos tiene previsto realizar un gran esfuerzo inversor, con la apertura de nuevas oficinas, la incorporación de 40 nuevos profesionales y unos 15 millones de euros que destinará a acelerar su transformación digital.

El otro gran objetivo es seguir incrementando el peso de terceros clientes, que ya representan dos tercios sobre el patrimonio total gestionado. En concreto, se prevés un crecimiento del patrimonio de terceros de unos 2.230 millones de euros, y de alrededor de 1.050 millones por parte de Mutua Madrileña.

En el área de vida-ahorro, también esperan sacar provecho de la escasa remuneración de los depósitos de la banca tradicional. Actualmente, la firma ofrece un rendimiento del 2,75%, que previsiblemente se ajustará con la bajada de los tipos de interés del BCE, pero que sigue por encima de la oferta de los bancos.

En esta nueva hoja de ruta, también se ha decidido simplificar la oferta de fondos de inversión de la gestora, pasando de unos 70 productos a unos 35 fondos centrados en su especialidad: la renta variable española y europea y la renta fija. «Lo importante es ir a menos productos pero de más calidad», detalló Ussia.