Mutua eleva su beneficio un 24,5% hasta los 378,5 millones

R. C.

José María Camarero Madrid Miércoles, 9 de marzo 2022, 10:57 | Actualizado 11:49h. Comenta Compartir

El grupo Mutua ha registrado un beneficio neto de 378,5 millones de euros en 2021, lo que supone un incremento del 24,5% con respecto al año anterior, condicionado por la pandemia. El presidente de la compañía, Ignacio Garralda, ha calificado de «excelentes» estos datos en la rueda de prensa de presentación de las cuentas anuales de la corporación.

El aumento en el beneficio se explica, según explica la compañía, por el buen comportamiento del resultado asegurador No Vida, su principal ámbito de actividad, la contribución del negocio internacional, de las inversiones no cotizadas y de Centauro, la filial de alquiler de coches sin conductor. Grupo Mutua se sitúa, por cuarto año consecutivo, en la primera posición del ranking nacional de seguros No Vida, cuando hace algo más de 10 años ocupaba la séptima posición. Grupo Mutua también mantiene la primera posición del ranking de seguros de Salud, la segunda en seguros de Auto y la primera en el ramo de Accidentes, según datos de ICEA.

En el conjunto de No Vida en España, los ingresos por primas del grupo aumentaron el pasado año un 2,9%, hasta los 5.573 millones de euros. El crecimiento se producevpese al impacto de la medida 12+2 que ha desplazado de 2021 a 2022 casi 90 millones de ingresos en primas devengadas del ramo de seguros de auto. En el marco de la crisis económica desencadenada por el coronavirus y ante la reducción de la circulación producida durante la fase de confinamiento, Mutua puso en marcha en junio de 2020, entre otras, esta iniciativa (12+2) para ayudar a sus mutualistas, por la que ampliaba dos meses sin coste la vigencia del seguro de auto.

Por ramos aseguradores, el de Autos del Grupo Mutua alcanzó en 2021 unos ingresos por primas de 1.554 millones de euros, un 1,5% menos que el año anterior como consecuencia de la medida 12+2. El sector, por su parte, también vio caer los ingresos de este ramo un 0,9% en el mismo periodo. De no haberse aplicado esta iniciativa extraordinaria y única en el mercado español, el crecimiento de Mutua Madrileña en este ramo hubiera sido del 4%. Hasta el momento, casi dos millones de mutualistas se han acogido ya a la medida, más del 80% de la cartera, lo cual ha representado un coste para la compañía de más de 160 millones de euros.

SegurCaixa Adeslas, empresa integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, obtuvo el año pasado unos ingresos de 4.156 millones de euros (un 4,6% más) y un beneficio neto de 421,4 millones de euros, un 3,3% menos, como consecuencia del aumento de la siniestralidad provocada por la pandemia, que ya ha supuesto la hospitalización de más de 15.000 asegurados.

En el ramo de seguros de Salud , el Grupo Mutua reforzó su liderazgo en 2021 a través de Adeslas, que registró un volumen de primas de 2.959 millones de euros, un 3,6% más que el año anterior. Esta cifra le permitió consolidar su cuota de mercado en salud por encima del 30%, casi el doble que el siguiente grupo asegurador del ránking.

El comportamiento del Grupo Mutua en el ramo de Multirriesgo -Hogar también fue muy positivo en 2021, ya que los ingresos ascendieron hasta los 695 millones de euros, un 12,6% más que en 2020. Además, el número de asegurados se incrementó un 6,9%, por lo que la cartera de clientes del grupo en Multirriesgo-Hogar se consolidó por encima de los dos millones.

En 2021 Mutuactivos se convirtió en la gestora independiente de grupos bancarios con mayor volumen de captaciones en fondos de inversión. La gestora aumentó de forma orgánica el patrimonio gestionado en 739 millones de euros, lo que le permitió cerrar el pasado ejercicio con un volumen total gestionado de 9.501 millones de euros en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro.

Mutua sigue desarrollando con éxito su actual Plan Estratégico 2021-2023, que contempla como ejes principales continuar acelerando la transformación digital del grupo, consolidar la expansión internacional, impulsar su actividad de asesoramiento financiero, promover nuevos negocios relacionados con la movilidad y seguir diversificándose, entre otros objetivos tendentes a garantizarse un desarrollo sostenido en el tiempo y poder seguir ofreciendo el mejor servicio y los mejores precios del mercado asegurador.

En este sentido, Mutua Madrileña realizó una de las operaciones más importantes enel sector asegurador en España al firmar una alianza estratégica con El Corte Inglés para la venta de seguros en exclusiva, así como para el desarrollo del negocio de gestión de activos. Además, a principios de este año, Mutua cerró el acuerdo de ampliación de la alianza con CaixaBank a la antigua red de Bankia, lo que le permite aumentar en unos 6 millones el número de potenciales clientes a los que tener acceso.

Por otra parte, Mutua compró también el 100% de las plataformas de movilidad El Parking e Imbric, con el objetivo de seguir diversificándose y crecer en el ámbito de los servicios de movilidad urbana. En esta misma línea de diversificación de negocios, el Grupo Mutua adquirió el 16% de la start up de cuidado de mayores a domicilio Ubikare, que ha iniciado ya su proceso de expansión.

Mutua Madrileña ha decidido vender el 1,6% (125 millones de acciones) del capital de CaixaBank que ostentaba hasta ahora. La operación se ha realizado a un precio de venta de 3,23 euros por acción a través de un equity swap que se liquidará en abril. Hasta entonces, Mutua conservará los derechos políticos y económicos de la participación. Esta inversión, realizada en septiembre de 2016, arroja un resultado positivo de 128 millones de euros para Mutua, lo que supone un 46% de rentabilidad.