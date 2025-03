Musk confirma que ya tiene 46.500 millones de dólares asegurados para comprar Twitter

R. C. Madrid Jueves, 21 de abril 2022, 19:09 Comenta Compartir

Elon Musk mueve ficha tras el anuncio de su oferta para hacerse con el cien por cien de Twitter por casi 40.000 millones de euros. En un comunicado al regulador bursátil estadounidense (SEC), el considerado como el hombre más rico del mundo ha comunicado que ya dispone de la financiación suficiente para llevar a cabo la operación. En concreto, de 46.500 millones de dólares (unos 42.900 millones de euros al tipo de cambio actual).

En concreto, mencional el compromiso con el banco Morgan Stanley para obtener dos préstamos, uno de 13.000 millones y otro de 12.500 millones de dólares. El multimillonario también prevé destinar 21.000 millones de dólares de su fortuna personal para completar la operación.

El fundador de Tesla lleva intentando en los últimos días convencer a los accionistas de Twitter de los beneficios del a oferta, ante el rechazo inicial de la junta directiva de la red social, que se opuso a la operación y adoptó una cláusula estratégica conocida como «píldora venenosa» para dificultar la adquisición, al afirmar que cualquier compra de más del 15% de las acciones sin su aprobación desencadenaría un plan para inundar el mercado con acciones y, por lo tanto, dificultaría mucho la adquisición.

Musk, que ya posee el 9% de la empresa, hizo su oferta a principios de abril, con el argumento de que lo motivaba una mayor libertad de expresión. «Se trata de mi mejor y última oferta», advertía por entonces a la junta directiva. Es decir, si no se acepta, no subirá el precio. Además, el fundador de Tesla advierte de que también necesitará «reconsiderar» su posición como accionista de Twitter.

«La libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada», asegura Musk en la carta remitida al consejo de administración en la que presenta su oferta.

El hecho de excluir de Bolsa a la red social evitaría al magnate pasar por los estrictos controles ejercidos por la SEC sobre las empresas cotizadas. Y eso supondría todo un alivio para Musk que, con más de 80 millones de seguidores en Twitter, ya ha despertado las suspicacias del supervisor.

En concreto, por la venta de acciones de Tesla valoradas en más de 100 millones de dólares que un familiar realizó justo un día antes de que Musk hiciera una encuesta en Twitter para preguntar a sus seguidores si debía vender o no un 10% de su participación en la empresa. Días después, él mismo vendió acciones generando unos rendimientos millonarios.