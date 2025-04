Juan Roig, con el campo: «Nos estamos jugando la alimentación»

Lucía Palacios Valencia Martes, 12 de marzo 2024, 13:07 | Actualizado 16:57h. Comenta Compartir

El gran lema de Juan Roig, presidente de Mercadona, es que una empresa tiene que ganar dinero. No solo eso: defiende que esta máxima ... la lleva a cada tienda, a cada colmena (centro de distribución de la compra on line) que tiene la compañía, de forma que si no es rentable, se cierra. «Tenemos muy claro que cada palo tiene que aguantar su vela. Si se pierde dinero, no lo podemos tener», explicó.

Es por ello que entiende perfectamente la reivindicación del campo, que lleva semanas, meses de protestas por los bajos precios y, en ocasiones, venta a pérdidas. Así, defendió que los agricultores, ganaderos y pescadores «han de ser rentables, ganar dinero y ser competitivos», y reclamó apoyo para este sector tan importante para España, puesto que «somos la huerta de Europa». «Nos estamos jugando la agricultura, la pesca y la ganadería. Nos estamos jugando la alimentación», advirtió. Roig resaltó que los trabajadores del campo «trabajan mucho» y señaló que producir alimentos tiene que ser rentable. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre las soluciones que pueden ponerse encima de la mesa para acabar con este conflicto que se extiende también por Europa y se alarga en el tiempo. «Tenemos que cuidar mucho al campo. ¿Cómo se cuida? Eso ya no lo sabemos», reconoció. Lo que sí cortó de raíz es cualquier crítica a los márgenes que tiene la distribución. «No hacemos abusos de precios», aseguró.

