Italia autoriza a Cellnex la adquisición de activos de CK Hutchison

Cellnex ha recibido la notificación de la decisión favorable de la autoridad italiana de la competencia (Autorità Garante della Concorrenza) en relación al proyecto de adquisición de los activos de CK Hutchison en Italia. La autoridad de la competencia italiana ha dado luz verde a la adquisición por parte de Cellnex Italia de la compañía CK Hutchison Networks S.p.a. que gestiona y opera 9.100 emplazamientos de telecomunicaciones del operador móvil WindTre en el país.

La operación forma parte del acuerdo marco anunciado en noviembre de 2020 para adquirir los 24.600 emplazamientos de CK Hutchison en seis países europeos: Austria, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Italia y Reino Unido. La operación alcanzaba en su conjunto un valor de 10.000 millones de euros y los acuerdos contemplan asimismo el despliegue de hasta 5.300 nuevos emplazamientos (900 de los cuales en Italia) en los próximos ocho años con una inversión adicional de 1.100 millones de euros.

De acuerdo con la autorización por parte de la autoridad italiana de la competencia, Cellnex deberá poner a disposición de los operadores de FWA (Fixed Wireless Access) y de «nuevos» operadores (los autorizados a gestionar una red de telecomunicaciones móviles en los últimos 5 años), un determinado número de emplazamientos en los municipios de menos de 35.000 habitantes, estableciendo algunas medidas auxiliares adicionales para permitir el acceso a los mismos.

El cierre de la operación en Italia –prevista para las próximas semanas– se sumará a los cierres ya anunciados en Austria, Irlanda, Dinamarca y Suecia. «Valoramos muy positivamente la luz verde de las autoridades de la competencia que nos permitirá seguir desarrollando nuestra actividad en Italia y ofrecer aún un mejor servicio a nuestros clientes en beneficio del mercado», ha destacado Àlex Mestre, Deputy CEO de Cellnex.

En paralelo, Cellnex presentará en los próximos días un expediente ante la Autoridad de la Competencia portuguesa (Autoridade da Concorrência) relativo a la adquisición de 223 emplazamientos y 464 DAS y Small Cells que se segregarán de la división de torres del operador móvil portugués MEO. Este acuerdo amplía la cooperación entre Cellnex Portugal y MEO. Ambas compañías trabajan juntas en Portugal desde enero de 2020, cuando Cellnex adquirió OMTEL y los 3.000 emplazamientos que operaba. La operación supone una inversión de 209 millones de euros. Cellnex Portugal opera actualmente c. 5.100 emplazamientos de telecomunicaciones en el mercado portugués, excluyendo los despliegues de nuevos emplazamientos no ejecutados (BTS – Built to Suit).