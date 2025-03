La inflación reduce los beneficios de más de la mitad de las empresas

Lucía Palacios Madrid Lunes, 18 de abril 2022, 12:10 | Actualizado 16:15h. Comenta Compartir

La nueva crisis derivada del aumento de los costes y de la guerra en Ucrania está impactando de lleno en las pequeñas y medianas empresas españolas, que aún no se habían recuperado de los duros efectos de la covid-19. Son muy pocas las que se libran y, en cambio, más del 94% sufre los efectos de otro golpe con el que no contaban después de dos años muy duros por la pandemia. Y un 62% con fuerza. Hasta el punto de que más de la mitad está ya sufriendo una reducción de sus márgenes de beneficio e incluso un 15% ve en riesgo su viabilidad por este fuerte incremento de los precios, según un informe publicado este lunes por la patronal Cepyme basado en una encuesta realizada entre el 15 de enero y el 13 de abril a más de 700 negocios.

Es más, el recorte en sus cuentas de resultados por esta escalada de la inflación es más que notable para un 69% de esas pymes, mientras que otro 31% dice que el margen se ha reducido de forma leve. Además, un 16% de las compañías se verán obligadas a acceder a financiación adicional para poder capear esta nueva crisis.

Porque muchas empresas ven cómo los costes se disparan y, en cambio, no pueden repercutirlos en el precio final. Así le sucede a un 42%, que no ha subido precios pese a esta crisis, mientras que el 58% restante sí que está trasladando a sus clientes el incremento de costes. No obstante, la patronal Cepyme advierte de que el aumento de precios no siempre es suficiente para compensar el incremento de los costes ni para garantizar su viabilidad futura.

Esta crisis de precios ha llegado en un momento muy delicado, cuando muchas empresas todavía no se han recuperado de la crisis del coronavirus. Así, el 70% se vio afectada de forma negativa o muy negativa por la pandemia y, en este momento de recuperación, casi un 60% ha registrado o un estancamiento en su facturación (28%) o incluso una caída de ventas (30%), caída que supera el 7% para un 18% de las empresas consultadas.

Y las expectativas sobre la evolución de la facturación en los próximos doce meses no son demasiado halagüeñas: un 61% cree que las ventas se mantendrán estancadas o se reducirán. Por el contrario, el empleo presenta mejores perspectivas ya que un 88% cree que mantendrá estable su plantilla o la incrementará.

Confianza en el mercado exterior

En esta misma línea, otro informe elaborado en este caso por Grant Thornton señala también que la salud de la mediana empresa española se resiente y empeora un punto debido al aumento de la incertidumbre y el miedo a que se produzcan nuevas limitaciones en aspectos relacionados con la oferta y demanda. Así, sigue en positivo y en niveles prepandemia, pero por debajo de la media europea y global. De hecho, la preocupación por la escalada del precio de la energía en un contexto inflacionista se erige como el principal problema al que enfrentan los empresarios a corto plazo. Un 62% lo identifican ya como el principal limitador para hacer crecer su negocio durante el próximo año, situando los niveles de preocupación en su cifra más alta de la última década, por encima de la media europea (50%) y mundial (56%).

Como solución al entorno desafiante, la mediana empresa española confía todavía en el mercado exterior. Un 44% de los directivos consultados asegura que aumentarán su nivel de exportaciones durante el presente año en búsqueda de nuevas vías de ingresos. Se trata de una cifra en línea con la registrado en la primera mitad de 2021 y muy por encima de la de hace ahora dos años, cuando sólo tres de cada diez empresarios confiaban en abrir fronteras para continuar creciendo.