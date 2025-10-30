Indra gana casi 300 millones en lo que va de año gracias al bum de la Defensa

La fiebre por la defensa y la seguridad se deja notar en las cuentas de Indra. La compañía especializada en este sector ha ganado, en ... lo que va de 2025, 291 millones de euros, casi el doble de lo acumulado en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento viene impulsado por los vientos de cola de los contratos de defensa, que elevan las cifras de la compañía presidida por Ángel Escribano, a causa de la tensión geopolítica internacional y del compromiso de los miembros de la OTAN de aumentar el gasto en defensa.

Durante los nueve primeros meses del ejercicio, la empresa presidida por Ángel Escribano logró una cifra de negocio de 3.611 millones de euros, un 6,2% más que los 3.400 millones ingresados durante el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, la cartera de pedidos de la compañía se dispara hasta los 9.512 millones de euros, un 34,9% más que los primeros nueve meses de 2024, gracias, especialmente a la consolidación de Tess Defense que aporta 1.476 millones de euros. Asegura la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que todas sus divisiones, salvo movilidad, experimentan este ejercicio «crecimientos de doble dígito». «Estamos consolidando un proyecto de empresa y de país, capaz de hacer frente a los desafíos, de movilizar a la industria y el sector tecnológico nacional, y de sumar talento en sectores críticos para nuestra seguridad», destaca Escribano.

En el último mes, el Gobierno colocó a la cotizada española, en máximos históricos y rozando los 9.000 millones de euros de valor bursátil, al frente en la modernización del sector de la defensa en España. «Queremos ser el tractor de la industria», aseguró el pasado miércoles el presidente de la compañía en un evento que organizó con numerosas compañías. El Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Turismo, adjudicó a la firma con sede en la madrileña localidad de Alcobendas 5.549 millones de euros sin concurso de los Programas Especiales de Modernización (PEM) anunciados por el presidente Pedro Sánchez antes del verano. Con esa entrega, Indra concentra más de la mitad de los 10.471 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo. El resto, por ahora, se reparte entre la filial española de Airbus y Navantia.

Defensa coge peso

De hecho, la división de Defensa es la que más crece en las cuentas de la compañía semipublica, donde el Estado es accionista mayoritario a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La cartera de esta unidad de negocio se dispara un 59,5% hasta los 4.745 millones de euros en lo que va de año y las contrataciones se expanden más de un 47%, gracias el proyecto Eurofighter, y a la modernización de los submarinos S-80 para la Armada española, entre otros.

Sin embargo, en cuanto a la facturación que cada una de las divisiones del grupo aporta al total, Minsait, la división especializada en la transformación digital y las Tecnologías de la Información (TI), sigue siendo la que mayor aporta con 2.226 millones de euros. Cada vez más cerca y ganando importancia aparece Defensa donde, hasta la fecha, ha aprotado el 21,15% del total del grupo en el acumulado hasta septiembre, con un total de 764 millones de euros (+13,5% interanual), mientras que la cifra de negocio de Tráfico Aéreo (ATM) ha alcanzado los 364 millones de euros (+16,6%), es decir, el 10% de los ingresos.

A cierre de septiembre, el dato de empleados totales ascendía a 61.475 empleados, un 5% más. Un crecimiento que viene sobre todo apoyado en España, donde el número de trabajadores crece todavía más, un 7%, y supera ya las 36.000 personas en plantilla.

Indra Group anuncia un Capital Markets Day en el segundo trimestre de 2026 para presentar, un año antes de lo previsto, la segunda fase del Plan Estratégico «Leading the Future-Scale Up».

Nuevas adquisiciones

La compañía ha aprovechó la conferencia con analistas para anunciar nuevas inversiones. El consejero delegado, José Vicente de los Mozos, ha señalado que Indra invertirá en los próximos dos años 100 millones en sus instalaciones de Gijón, Vigo y Córdoba.

Unas de ellas es la fusión de la empresa familiar de los Escribano. Esta operación, aún pendiente de perfilar los últimos detalles, sigue sobre la mesa de análisis de la comisión creada especialmente para velar porque se cumplan todos los preceptos legales y se eviten problemas de incompatibilidades a la hora de acometer el proceso.

A estas inversiones se sumarán otros 43 millones para una nueva fábrica en Kansas (Estados Unidos), que se dedica a sus divisiones de negocio de 'Tráfico Aéreo' y 'Movilidad'. Estas nuevas instalaciones en Estados Unidos supondrán la creación de 200 puestos de trabajo en el país norteamericano.