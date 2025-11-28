HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sede de Indra. EP

Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva

El equipo de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos tendrá que buscar una nueva consejera tras la renuncia de Mónica Helena Espinosa por incompatibilidad

José A. González

José A. González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

Casi un año después, Indra pone fin al proceso de adquisición de Hispasat e Hisdasat. Este viernes, los accionistas de la cotizada española han dado ... el visto bueno a la compra de estas compañía por un total de 725 millones de euros. Además, la junta general, en convocatoria extraordinaria, también ha dado el visto bueno a la actualización parcial de su consejo de administración, pero que tendrá que tendrá que ser revisada nuevamente ya que a última hora Mónica Helena Espinosa rechazara el puesto debido a un conflicto de intereses.

