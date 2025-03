Iberdrola marca un nuevo récord tras ganar 4.803 millones de euros en 2023

Iberdrola ha confirmado el cierre de un nuevo año récord en beneficios, tras obtener un resultado neto de 4.339 millones de euros. Una ... cifra que supone mejorar en un 10,8% el beneficio neto obtenido en 2022.

El negocio eléctrico entró en una fase de normalización a lo largo del pasado año, tras los desajustes que se produjeron en todos los mercados relacionados con la energía en 2022, especialmente a partir del mes de febrero con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Iberdrola ha conseguido mejorar de forma notable sus resultados pese a que el volumen de ingresos ha descendido un 8,6%, hasta situarse en 49.335 millones de euros.

La compañía que preside Ignacio Galán ha destacado el importante esfuerzo inversor que sigue realizando para incrementar su capacidad de producción de electricidad con tecnologías renovables, así como en la infraestructura de redes de distribución. La cifra de inversiones del pasado año ascendió a 11.400 millones de euros, de los que 2.300 corresponden a los nuevos activos ubicados en España. El flujo de inversiones de los últimos años le permitió cerrar el pasado ejercicio con una potencia renovable instalada de 42.187 megavatios, tras sumar 3.250 nuevos a lo largo del pasado ejercicio.

Crítica a la fiscalidad

Iberdrola también ha querido poner en valor su importante contribución a las arcas públicas con la generación de 9.300 millones de euros en impuestos a lo largo del pasado año. De esta cantidad, 3.500 millones corresponden a los ingresos de las haciendas españolas. España es el país de mayor contribución en impuestos de Iberdrola, seguido de Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. Al cierre de 2023 Iberdrola contaba con un total de 42.276 empleados en todo el mundo e incorporó a 4.653 nuevos en el año.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha criticado la estructura impositiva que la compañía tiene en España y que, ha asegurado, «hace que no sea atractivo invertir». Así, se ha referido a que los impuestos que paga la empresa fuera de España equivalen al 20% de los gastos operativos en cada país, mientras que en España «alcanza el 120%». También se ha referido al impuesto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez que grava los ingresos y que fue instaurado inicialmente de forma provisional. «Con las normas actuales, si no se modifican, las inversiones en redes no son atractivas. Es más atractivo invertir en otros países, como Estados Unidos o Brasil. Deberíamos estar en línea con ellos», ha apuntado. También ha señalado que ve «interés en el Gobierno para alcanzar algún tipo de acuerdo que permite modificarlo», si bien ha recordado que el asunto también esta sometido a la consideración de los tribunales.

Más dividendo

La empresa ha anunciado su deseo de alcanzar un reparto de dividendos -la parte del beneficio que se distribuye entre los accionistas- de 0,550 euros por acción con cargo a los resultados del pasado año. De esta cifra, 0,202 euros ya se han repartido en enero y el resto está pendiente de la aprobación por parte de la junta de accionistas. Este dividendo de 2023 supondrá un aumento del 10,8% en relación al del ejercicio anterior.

De cara a 2024 Iberdrola ya ha anunciado su deseo de romper de nuevo su techo de beneficios, ya que espera que crezca entre el 5% y el 7%, al margen de resultados extraordinarios como el traspaso de varias centrales en México. Con ello, han recalcado fuentes de la eléctrica, estiman que la retribución a los accionistas tenga un incremento similar con cargo a los beneficios de 2024.