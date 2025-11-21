HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un avión de la compañía TAP Portugal. EP

IAG se lanza también a por la portuguesa TAP para convertirla en su sexta aerolínea

La matriz de Iberia competirá contra Air France-KLM y Lufthansa aunque aún no compromete una oferta en firme

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:48

El grupo IAG, matriz de Iberia, confirmó este viernes su interés formal al Gobierno de Portugal para comprar el 44,9% de la aerolínea TAP ... Air Portugal, en proceso de privatización. Antes de concretar la oferta quiere detallar algunos puntos con el gobierno luso, pero el grupo presidido por Luis Gallego entra en la carrera por al aerolínea portuguesa junto a Air France-KLM y Lufthansa.

