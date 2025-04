Grifols nombra nuevo director financiero en pleno proceso para reducir deuda

Nuevo paso de Grifols en su arduo trabajo para reducir el abultado nivel de endeudamiento que ha puesto a la compañía en el foco ... de los inversores este año. La empresa de hemoderivados ha anunciado el nombramiento de Rahul Srinivasan como nuevo director financiero (Chief Financial Officer, CFO), en sustitución de Alfredo Arroyo, que anunció su jubilación tras 17 años en la empresa.

Según el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Srinivasan liderará a nivel global el área financiera de la compañía, que incluye planificación, tesorería, fiscalidad, reporte financiero y relaciones con los inversores y sostenibilidad. «También será responsable de implementar estrategias efectivas de flujo de caja y de impulsar planes de gestión de deuda», explican desde la compañía.

Se trata de uno de los cargos de mayor relevancia en el entorno actual para la empresa, inmersa en un proceso de control de deuda y con el enorme reto de volver a generar flujo de caja positivo. Algo que los analistas consideran crucial después de la dura penalización en Bolsa que la compañía ha sufrido desde que Gotham City Research acusase a la empresa de maquillar sus cuentas.

«Estoy encantado de dar la bienvenida a Rahul a nuestro equipo tras una destacada y exitosa carrera en el mundo financiero», expresa en el comunicado Nacho Abia, consejero delegado de Grifols, quien destaca el «profundo conocimiento de las finanzas corporativas» y la amplia experiencia del directivo en las dinámicas de los mercados de capitales.

Srinivasan ha desempeñado diversos cargos directivos durante sus más de 25 años de trayectoria profesional en el ámbito financiero en compañías como KPMG, Credit Suisse y Bank of America. Su experiencia incluye auditoría y aseguramiento, transacciones y finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y mercado de capitales.

Hasta ahora, el ocupaba el cargo de Head of EMEA Leveraged Finance and Capital Markets en Bank of America. «Estoy deseando trabajar con Nacho, el equipo directivo y el consejo de administración de esta reputada organización que, con su cartera de medicamentos plasmáticos, marca la diferencia y mejora la vida de personas de todo el mundo en diversas áreas terapéuticas», señala Srinivasan, que asumirá sus nuevas responsabilidades el próximo 16 de septiembre.

Así, su primera gran cita en la empresa se producirá apenas un mes despuaés, el 10 de octubre, cuando la compañía de hemoderivados tiene previsto celebrar su Día del Inversor, en medio de la delicada situación bursátil que ha derivado en un desplome de más del 40% este año para el valor.

Tras confirmar en junio la venta del 20% de Shangai RAAS por unos 1.600 millones de euros -que destinará a reducir deuda- la cotizada ha recuperado posiciones en el mercado, cotizando actualmente en 8,6 euros por acción. Pero aún queda mucho camino para recuperar los 14,8 euros que rondaba a principios de año.

Su deuda financiera neta superaba los 9.800 millones de euros a cierre del primer trimestre, con una ratio de apalancamiento de 6,3 veces que la firma se ha comprometido a bajar a 4,5 veces sobre el ebitda a finales de año.

Srinivasan es miembro distinguido del Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), licenciado en Matemáticas Empresariales y Estadística por la London School of Economics and Political Sciences y tiene un Executive MBA (esponsorizado) por la ENPC School of International Management (París, Francia).