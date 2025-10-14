HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
Sede de Indra en Madrid. RC

El Gobierno coloca a Indra y a Escribano al frente de la modernización de la industria militar española

El Consejo de Ministros aprueba préstamos con valor de más de 6.000 millones, donde 5.549 millones son para la cotizada de la que es máximo accionista

José A. González

José A. González

Martes, 14 de octubre 2025, 20:13

Comenta

«Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran ... a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra». Así reza el apartado b del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha invocado para conceder 5.549 millones de euros sin concurso a Indra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  3. 3 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  4. 4 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  5. 5 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  6. 6

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  7. 7

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  8. 8 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  9. 9 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  10. 10 Atrio recupera el pan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno coloca a Indra y a Escribano al frente de la modernización de la industria militar española

El Gobierno coloca a Indra y a Escribano al frente de la modernización de la industria militar española