El Gobierno coloca a Indra y a Escribano al frente de la modernización de la industria militar española

«Todo Estado miembro podrá adoptar las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad y que se refieran ... a la producción o al comercio de armas, municiones y material de guerra». Así reza el apartado b del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha invocado para conceder 5.549 millones de euros sin concurso a Indra.

Esta es la cifra que la cotizada española, de la que el Estado es el principal accionista con un 28 % de los títulos, deberá compartir con otros agentes del sector, según fuentes del Ministerio de Industria y Turismo.

El despliegue millonario, en forma de préstamos sin intereses, permitirá a la compañía con sede en Alcobendas liderar la modernización de la industria militar española. Con los tres reales decretos aprobados hoy por el Ministerio de Industria y Turismo —departamento que canaliza la dotación económica de los Programas Especiales de Modernización (PEM) anunciados por el presidente Pedro Sánchez antes del verano—, Indra concentra más de la mitad de los 10.471 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo. El resto, por ahora, se reparte entre la filial española de Airbus y Navantia.

En total, 31 programas, de los cuales Indra ha sido adjudicataria de más de una decena, que le permitirán liderar proyectos relacionados con sistemas de telecomunicaciones, ciberseguridad y la fabricación o adquisición de nuevos equipos de defensa, como vehículos de municionamiento, de mando y control, o sistemas de combate terrestre y defensa antimisil, según el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa.

En algunos casos actuará en solitario y en otros en unión temporal con distintas compañías del sector. Es el caso de los dos contratos más cuantiosos: los de fabricación avanzada en movilidad terrestre sostenible, tanto de ruedas como de cadenas, con líneas de financiación de 1.181 y 1.821 millones de euros, respectivamente. En ambos, Indra colabora con Escribano Mechanical & Engineering, la firma familiar del presidente de la cotizada, que podría integrarse en el grupo a finales de este año tras una operación empresarial que ha generado reticencias en el propio consejo de Indra.

Indra también es beneficiaria de 768 millones para el Sistema Conjunto Radio Táctica (SCRT), 190 millones para el Vehículo Lanzapuente sobre Ruedas, 100 millones para el Sistema Integral de Ciberseguridad Avanzada (SCOMCE), 42 millones para el Sistema Lanzador Embarcado y 20 millones para el Sistema de Combate Terrestre. Además, Indra Group desarrollará el proyecto de Conectividad Multidisciplinar (MC3) del Ejército por 380 millones.

«El procedimiento de concesión directa de los préstamos se justifica por el carácter singular de los programas, destinados a dotar a las Fuerzas Armadas con las capacidades que requieren a través de la adquisición de material de defensa que, por su propia naturaleza, exige importantes prefinanciaciones con carácter previo al suministro», aclara Industria.

Indra y Escribano son los principales receptores de las partidas, aunque no los únicos beneficiarios de la jornada. General Dynamics (GDELS/Santa Bárbara), Telefónica o Epicom también participan en los programas.

Un tercer real decreto aprobado hoy por el Gobierno contempla la financiación de varios programas de modernización en los que participan distintas empresas. Tess Defence —integrada por Indra, Escribano, GDELS y Sapa— gestionará 788 millones para el Vehículo de Apoyo de Cadenas; Urovesa se encargará del Vehículo de Exploración y Reconocimiento, con una inversión de 132 millones; la actualización de los vehículos de combate de infantería Pizarro, actualmente en servicio en el Ejército de Tierra, será responsabilidad de Santa Bárbara, por 176 millones; y el programa de Tecnologías Aéreas Robóticas de Movilidad Autónoma Sensorizadas será desarrollado por AERTEC Defence and Aerial Systems.

A finales de septiembre, el Ejecutivo dio luz verde a un crédito de 3.680 millones de euros a favor de Airbus, con el objetivo de impulsar distintos programas de modernización aérea del Ejército enmarcados en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Este plan prevé movilizar 10.471 millones de euros en total, con el fin de reforzar el presupuesto de defensa español durante este ejercicio.

El Gobierno calcula que unas 300 empresas distribuidas por todo el país se beneficiarán de esta financiación y que se crearán más de 23.000 empleos directos y 60.000 indirectos, con niveles de cualificación y salarios superiores a la media, según estimaciones del Ministerio de Industria y Turismo.