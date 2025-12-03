Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

Nuevo frente abierto entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso ayer en la diana la ampliación ... de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días, anunciado a principios de octubre por Yolanda Díaz, a quien recordó que en el sector público, para los funcionarios, no es algo que se esté planteando. «Siempre estamos en la parte privada y en la parte pública no se habla», criticó Garamendi durante los Premios Cepyme 2025.

El líder de los empresario se defendió así frente las acusaciones de «falta de sensibilidad» que días antes había realizado Díaz por el rechazo a la medida. «Cuando alguien fallece, alguna persona cercana, parece que somos unos negreros, que no tratamos con cierto criterio a la gente. Eso no es verdad», recalcó Garamendi durante su participación en el evento, donde acusó a la vicepresidenta de usar los fallecimientos para hacer política.

«Ahora vamos a ser los culpables de esos fallecimientos», reiteró, en referencia también a la decisión de sacar a la CEOE de la negociación tripartita para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre la que no se pudo alcanzar un acuerdo conjunto tras 20 meses de negociación.

Sobre esa norma, en cuya mesa ya solo está Trabajo y los sindicatos, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, aseguró que la patronal se ha sentado en «todas y cada una» de las mesas y ha censurado al Ministerio de Trabajo por decir que a CEOE y Cepyme no les importar la salud de los trabajadores.

«Para nosotros es una ley fundamental, no hay cosa que más nos importe a todas las empresas españolas, que son evidentemente nuestros trabajadores», afirmó De Miguel durante el evento, recalcando que en las pymes son «una verdadera familia» y se trabaja «mano a mano» con los empleados. «Teníamos propuestas puestas encima de la mesa, y lo único que se ha hecho ha sido ignorar y poner en grave riesgo también la viabilidad de las pymes», apuntó.