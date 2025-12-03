HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta del Cepyme, Ángela de Miguel, ofrecen declaraciones a la prensa durante la entrega de los XII Premios Cepyme 2025. EP

Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

El presidente de la CEOE carga contra la vicepresidenta y, durante los Premios Cepyme, acusa a Trabajo de usar los fallecimientos para hacer política

C. A.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:08

Comenta

Nuevo frente abierto entre la patronal y el Ministerio de Trabajo. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puso ayer en la diana la ampliación ... de los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días, anunciado a principios de octubre por Yolanda Díaz, a quien recordó que en el sector público, para los funcionarios, no es algo que se esté planteando. «Siempre estamos en la parte privada y en la parte pública no se habla», criticó Garamendi durante los Premios Cepyme 2025.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  7. 7 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa
  10. 10

    El Ayuntamiento de Badajoz, obligado a borrar mensajes en redes sociales tras la denuncia del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios

Garamendi pregunta a Díaz por qué no se plantea ampliar el permiso por duelo a los funcionarios