Ford planea la salida de 3.200 empleados en Europa, la mayor parte en Alemania

El gigante estadounidense Ford baraja el despido de 3.200 trabajadores en Europa, según informó ayer el sindicato alemán IGMetall, uno de los más importantes del país. Según las declaraciones recogidas por la agencia Reuters, esas salidas se dividirían entre unas 2.500 personas del area de desarrollo de produco y otros 700 trabajadores de puestos de administración.

El plan de la compañía, siempre según el sindicato germano –que ha amenazado con poner en marcha iniciativas para garantizar el futuro de los posibles trabajadores afectados–, pasaría por llevarse parte de ese trabajo de desarrollo de producto a EEUU. «Si las negociaciones entre el comité de empresa y la dirección en las próximas semanas no garantizan el futuro de los trabajadores (...) no nos detendremos con las medidas que podrían afectar seriamente a la empresa, no solo en Alemania, sino en toda Europa», señaló IG Metall.

El fabricante estadounidense no ha dado más detalles al respecto y se ha referido a una declaración realizada el pasado viernes en la que aseguraba que la transición a la producción de vehículos eléctricos requería cambios estructurales. La compañía anunció el año pasado una inversión de 2.000 millones de dólares (unos 1.840 millones de euros) para expandir la producción en su planta de Colonia (Alemania) y fabricar un modelo totalmente eléctrico. Esta fábrica actualmente produce el Ford Fiesta, así como motores y transmisiones.

El futuro de Almussafes

Sin embargo, en junio advirtió sobre la posibilidad de «significativos» recortes de empleos a corto plazo en su fábrica de Saarlouis (Alemania) y también en la valenciana Almussafes, donde actualmente operan unos 6.000 trabajadores, para adaptar ambas plantas a la llegada de los vehículos eléctricos. De momento, la compañía ha evitado las salidas en la fábrica. Yel sindicato UGT-PVde la planta ya confió la pasada semana en que la negociación por el excedente de personal termine con un pacto de salidas voluntarias sin «despidos traumáticos».

Respecto a la situación de Saarlouis, que competía con la factoría española por la nueva plataforma y que a partir de 2025 dejará de producir el modelo Focus, la empresa aseguró que se estaban buscando «nuevas oportunidades» para la instalación. No obstante, no se ha detallado aún ningún plan concreto de futuro para la planta.