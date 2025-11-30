HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?
Airbus A320, en pleno vuelo. Pedro Aragao

El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido

Un susto en pleno vuelo desata una alerta global: Airbus inmoviliza unas 6.000 aeronaves A320 por un error informático ligado a la radiación solar

José A. González

José A. González

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El 30 de octubre la torre de control del aeropuerto de Tampa (Florida) recibió un 'mayday' -la señal internacional que se utiliza en radiocomunicaciones para ... advertir de un peligro grave e inminente-. El mensaje procedía de un Airbus A320-200, matrícula N605JB, operado por JetBlue en la ruta de Cancún (México) a Nueva Jersey (Estados Unidos). Según datos de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, mientras sobrevolaba el Golfo de México, la aeronave inició un «evento de inclinación hacia abajo no comandado y limitado» -en otras palabras, el morro del avión se inclinó hacia abajo por sí solo durante un momento- y dejó 15 heridos leves. No fue turbulencia, fue un fallo en el sistema ELAC que equipan los Airbus.

