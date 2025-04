La Eurocámara da luz verde a la norma para exigir un 40% de mujeres en la dirección de las grandes empresas

OLATZ HERNÁNDEz Martes, 22 de noviembre 2022, 19:59 Comenta Compartir

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la norma que obligará a las grandes empresas europeas a tener un 40% de mujeres en sus puestos directivos. Este era el último paso para aprobar la ley que marca junio de 2026 como fecha límite para su aplicación. Además, las grandes compañías deberán tener una mayor transparencia en materia de contratación.

La normativa se aplicará a aquellas empresas con más de 250 empleados, que deberán tomar medidas para cumplir con los objetivos marcados a nivel europeo. De no ser así, se enfrentarán a multas «efectivas y proporcionadas» que impondrán los Estados miembro. Los tribunales también podrán anular el nombramiento de las juntas directivas que no cumplan con una cuota del 40% del género menos representado en los puestos no ejecutivos o el 33% de los cargos de dirección a partir de junio de 2026. Aquellas compañías que no cumplan los requisitos deberán explicar las razones a las autoridades nacionales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado la adopción de la nueva ley con la que «se hace añicos» el techo de cristal que «impedía a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad».