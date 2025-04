Endesa gana 2.541 millones en el año de la crisis de precios energéticos

José María Camarero Madrid Viernes, 24 de febrero 2023, 13:20 Comenta Compartir

Endesa ha tenido un beneficio de 2.541 millones de euros en 2022, el año en el que los precios energéticos se dispararon hasta cotas históricas tras la intervención rusa en Ucrania. El resultado del grupo se ha incrementado un 77% frente al año anterior, cuando sus cuentas se vieron impactadas en casi 500 millones por el deterioro de los negocios no peninsulares. El beneficio neto ordinario, que es el que sirve de base para el reparto del dividendo, aumenta un 26%, hasta 2.398 millones. Estas cuentas anuales llegan en un contexto marcado por «la más profunda crisis energética de las últimas décadas», a pesar de «los desequilibrios del mercado global del gas» y del «deterioro» de la expectativas económicas.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, calcula que la compañía habría obtenido un beneficio superior a los 6.000 millones de euros de no haber mediado el tope ibérico o la limitación del precio al que las energéticas pueden vender su luz procedente de nucleares, renovables e hidroeléctricas. «Sería ilógico» haber conseguido esas ganancias, tal y como ha reconocido el propio Bogas, quien ha defendido el mecanismo ibérico y otras medidas tomadas por el Gobierno en este sentido.

Precisamente por esa diferencia entre el beneficio neto registrado y el que podría haber obtenido si no se hubiera intervenido el mercado -un cálculo realizado por Endesa en base a su producción y precios aplicados-, José Bogas ha rechazado que existan beneficios extraordinarios en el sector. «De nuestras cuentas de 2022, casi 1.000 millones se explican por el incremento del precio del gas, y no del sector eléctrico», ha apuntado el ejecutivo en la rueda de prensa de presentación de cuentas anuales. Y ha añadido que no se niega a un impuesto sobre el beneficio extraordinario generado «por el gas», pero no «sobre las ventas totales de la compañía, algo que es muy distinto».

Después de que el Gobierno haya puesto en marcha el tributo extraordinario sobre energéticas y banca. Endesa ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional por considerarlo «injustificado y discriminatorio». Esta medida se suma al recurso presentado por la patronal eléctrica española Aelec hace una semana. En el caso de Endesa, estima que pagarán unos 208 millones de euros este año por ese tributo.

El grupo calcula que el tope ibérico ha permitido a España y Portugal una «favorable comparación» del precio de la electricidad, situado en unos 168 euros/MWh de media, frente a otros países como Alemania (235 euros/MWh), Francia (276), Italia (304) o Reino Unido (240). Y Bogas ha defendido su extensión tanto temporal como geográfica. Es decir, Endesa es partidaria que de el mecanismo ibérico siga vigente más allá del 31 de mayo, cuando termina el permiso excepcional otorgado por la UE a España y Portugal. Aunque también ha pedido «ser extendida a todos los países europeos» para que compitan en las mismas condiciones.

Durante su comparecencia, Bogas también ha analizado la posibilidad de que el Gobierno autorice una ampliación en el calendario pactado de cierre de nucleares, previsto entre 2027 y 2035. «Todo dependerá de la garantía de suministro, la reducción de emisiones y unos precios bajos para los clientes», ha indicado el ejecutivo. Bogas considera que «hay que prolongar la nuclear» y que, en cualquier caso, «estamos en el mismo barco del Gobierno y trabajaremos para dar el mejor servicio al ciudadano español».

Estos resultados son los que permiten a Endesa remunerar a sus accionistas con 1,585 euros brutos por título. El 70% del capital de Endesa se encuentra en manos de la italiana Enel.

Además, la firma acometerá la mayor inversión anual de su historia, 2.343 millones, un 8% más que en 2021. Entre 2020 y 2022, es decir en los años de la pandemia, postpandemia y crisis energética, la inversión de la empresa en España ha sumado 6.153 millones.

