El 45% de las empresas registradas no tiene actividad

Más de dos años después de que el Gobierno aprobara una nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal que pretende poner fin ... a las sociedades 'fantasma', el objetivo final no se ha cumplido pese a haber prohibido expresamente a los administradores públicos –notarios y registradores– realizar cualquier documento con las sociedades que se encuentran paralizadas. Así se desprende de un estudio publicado este jueves por Iberinform, la filial de Crédito y Caución.

Es más, en la actualidad, casi la mitad de las empresas españolas no tienen realmente actividad aunque estén registradas y, por tanto, se consideran inactivas. Concretamente, son cerca de 1.758.000 compañías, el 45% del total, que pese a figurar en los registros y no haber causado baja, no han publicado actos ni depositado cuentas en los registros oficiales durante los últimos años.

Y, al contrario del fin último que buscaba el Gobierno de poner coto a estas empresas 'fantasma', se ha producido una caída del 6% en el número de empresas que han depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil desde el máximo histórico registrado en 2007. Así, si hace 15 años presentaron los papeles 1,18 millones de compañías, en 2021 -último ejercicio completo– fueron 1,11 millones, la cifra más baja desde el año 2014, según la estadística de Iberinform.

Incumplimientos y cierre

El incumplimiento de la obligación de depósito puede suponer importantes consecuencias para la empresa, entre ellas, el cierre provisional de la hoja registral, lo que impide inscribir en el Registro Mercantil ningún documento salvo alguna excepción como el cese o dimisión de los administradores, la motivación para calificar un concurso de acreedores como culpable, la posibilidad de que tanto la propia empresa como sus socios o acreedores reclamen a los administradores los daños y perjuicios causados por el no depósito o la imposición de fuertes multas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Existen importantes diferencias entre regiones. Así, Canarias se erige como la Comunidad Autónoma que presenta una mayor tasa de inactividad entre sus empresas registralmente activas (48%), seguida de Andalucía (47%), Valencia (46%), Murcia (46%) y Ceuta y Melilla (45%). Por el contrario, La Rioja (27%) es la comunidad con un menor porcentaje de inactividad, apenas el 27%, seguida de Navarra (32%), Aragón (34%) y País Vasco (34%). Castilla y León (35%), Extremadura (36%), Galicia (38%), Cantabria (38%), Baleares (39%), Cataluña (40%), Asturias (41%), Castilla-La Mancha (41%) y Madrid (43%) se sitúan más en la zona central de la tabla.