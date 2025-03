Elon Musk lanza una oferta hostil sobre Twitter por casi 40.000 millones

Clara Alba Jueves, 14 de abril 2022, 12:56 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

El multimillonario empresario Elon Musk da el paso definitivo para hacerse con el control de la red social que en los últimos tiempos se ha convertido en un auténtico escaparate publicitario -y gratuito- para sus empresas. El fundador de Tesla ha lanzado una oferta hostil sobre Twitter por 43.000 millones de dólares (unos 39.640 millones de euros), disparando la cotización de la firma del pájaro azul un 12% en la preapertura de Wall Street.

En concreto, el hombre más rico del mundo ofrece 54,20 dólares en efectivo por cada acción de Twitter, lo que implicaría una prima del entorno del 18% sobre la cotización del cierre del miércoles de la red social. Y de más del 54% respecto a cómo compró Musk sus primeras acciones de la compañía el 28 de enero. «Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser una plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo (...) pero Twitter necesita ser transformada», explica el empresario en el comunicado oficial remitido a la SEC, el supervisor bursátil estadounidense.

El movimiento se habría estado gestando desde hace meses, pero ha pillado por sorpresa al mercado y a la junta directiva de Twitter, a la que Musk ha querido mandar un mensaje entre líneas en su comunicado para dejar claro que «se trata de mi mejor y última oferta». Es decir, si no se acepta, no subirá el precio. Además, el fundador de Tesla advierte de que también necesitará «reconsiderar» su posición como accionista de Twitter.

Una advertencia que, a juzgar por los acontecimientos de las últimas semanas, podría traducirse más como una amenaza. Y es que los accionistas de Twitter han visto como su inversión se ha revalorizado de forma notable desde las compras de títulos de Musk que, el pasado 4 de abril se convirtió en el primer accionista de la empresa creada por Jack Dorsey al hacerse con una participación del 9,2% de su capital.

Tomaba así la delantera a la gestora Vaguard, que mantiene un 8,79% del capital a través de varios de sus fondos, a Morgan Stanley (8,37%) y a BlackRock (6,51%). Y devolvía la alegría a unos accionistas que en 2021 sufrieron un desplome del 20% en su inversión tras las caídas bursátiles experimentadas por la plataforma. El 4 de abril en el que se hizo pública la compra de acciones, los títulos de Twitter se dispararon un 27% en Wall Street.

La SEC, vigilante

«La libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada», asegura Musk en la carta remitida al consejo de administración en la que presenta su oferta.

El hecho de excluir de Bolsa a la red social evitaría al magnate pasar por los estrictos controles ejercidos por la SEC sobre las empresas cotizadas. Y eso supondría todo un alivio para Musk que, con más de 80 millones de seguidores en Twitter, ya ha despertado las suspicacias del supervisor. En concreto, por la venta de acciones de Tesla valoradas en más de 100 millones de dólares que un familiar realizó justo un día antes de que Musk hiciera una encuesta en Twitter para preguntar a sus seguidores si debía vender o no un 10% de su participación en la empresa. Días después, él mismo vendió acciones generando unos rendimientos millonarios.

El magnate de la tecnología también ha demostrado su capacidad para mover otros mercados a través de sus tuits. Sin ir más lejos, el de las criptomonedas. Memorable es el episodio por el que el bitcóin se revalorizó en apenas unos días hasta los 57.000 dólares desde los 30.000 solo porque Musk anunció su intención de aceptar el pago de vehículos Tesla con la criptomoneda. Una semana después, daba marcha atrás y descartaba esta posibilidad, provocando una notable caída del bitcóin de nuevo hasta los 30.000 dólares.