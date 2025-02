El beneficio de Mercadona cae un 6% pese a unas ventas récords por los mayores costes

Lucía Palacios Valencia Martes, 15 de marzo 2022, 12:20 | Actualizado 16:42h. Comenta Compartir

La guerra en Ucrania está cambiando absolutamente todo. Y también ha modificado la tradicional rueda de prensa que todos los años celebra en Valencia el presidente de Mercadona, Juan Roig -y la única que ofrece-, para informar sobre los resultados de la principal cadena de supermercados española. Así, Roig rompió este martes el orden habitual que mantiene en estos encuentros y no comenzó hablando de los cinco componentes (clientes, trabajadores, proveedores, sociedad y capital) e informando de los números que obtuvo el año pasado, sino que entró de lleno en una de las grandes preocupaciones que hay en la actualidad: si puede haber un problema de desabastecimiento a consecuencia de la invasión rusa, aunque para negar la mayor.

«Quiero garantizar que la cadena agroalimentaria española y portuguesa es muy fuerte y no va a haber problemas de desabastecimiento», aseguró el directivo valenciano, quien, no obstante, pidió tranquilidad: «No nos podemos poner nerviosos». En este sentido, Roig instó a los españoles a no hacer acaparamiento de productos porque, de lo contrario, sí puede haber problemas puntuales con determinados artículos, pero que como mucho durarán dos o tres días, como sucedió en la pandemia con el papel higiénico y ahora con el aceite o la harina. «Pero es acaparamiento. Tenemos mercancía más que suficiente», recalcó.

Lo que no ha logrado cambiar ni la guerra ni la pandemia ha sido la particular batalla que tiene Mercadona en batir año a año sus propios récords. Porque su reinado es tal, que solo puede competir contra ella misma. Y un año más lo ha hecho, aunque en este caso no ha logrado superar los objetivos que se había fijado para el año 2021, debido al fuerte encarecimiento en los costes que se ha registrado a consecuencia de la subida de la energía y de la mayor parte de materias primas. La compañía valenciana facturó en 2021 un total de 27.819 millones de euros, un 3,3% más que el año previo, pero algo menos de lo que pretendían: llegar a los 27.850 millones. Pese a este aumento de ventas, el beneficio cayó un 6% hasta los 680 millones (47 millones menos que en 2020) debido a unos mayores costes que no han repercutido totalmente en los precios.

Porque Roig admitió que Mercadona, en sus 1.662 tiendas, sí ha subido los precios un 2% de media el año pasado para así amortiguar la subida de los costes, pero en cualquier caso por debajo del alza del índice general (+5%), que ha provocado una reducción de medio punto de su margen, lo que representa un valor de 100 millones. Y podía haber sido más si la compañía no hubiera conseguido controlar la escalada del precio de la luz gracias al contrato anual del que disfrutan, pero, en cambio, la subida de los carburantes sí ha impactado de lleno en sus cuentas y ha supuesto un sobrecoste de 65 millones, según precisó Roig, quien señaló además que el aceite se ha elevado un 65%; el azúcar, un 37%: los cereales, un 34%...

Pese a una inflación disparada y sin freno, con visos además de seguir ascendiendo, pese a que este año 2022 está siendo «muy muy difícil», a costa de «una tormenta perfecta», mezcla de pandemia, inflación y ahora guerra, Roig prometió que en Mercadona «no vamos a a subir los precios de forma artificial» y, de igual forma, también aseguró que no tocarán la calidad de los productos. «Nosotros no especularemos», afirmó. Pero sí aspiran a elevar sus ventas otro 3% a lo largo de este año hasta los 28.700 millones, lograr unos beneficios similares y abrir 79 nuevas tiendas, así como reformar 84 establecimientos.

«Nuestra web es una virguería»

A pesar de estos tiempos complicados, la cadena ha creado este año 1.000 nuevos empleos y la plantilla total asciende ya a 96.000 empleados, de los cuales 2.500 están en Portugal, el país que comenzó a conquistar en 2016 y, por el momento, el único al que se ha expandido, aunque dejó caer que el siguiente será Italia, aunque sin concretar fecha. Es ya la empresa que más empleo crea en España, por encima de El Corte Inglés, y también la que más factura.

La inversión en 2021 ha sido de 1.200 millones, 300 millones menos que un año atrás, de los cuales 920 millones se destinaron a reformar las tiendas y otros 100 millones para la transformación digital.

Gracias a esta fuerte inversión en digitalización, Mercadona ya ha conseguido sacar rentabilidad a las ventas online, que ya suponen 510 millones de euros, y tener una página web que ahora sí es un orgullo para su presidente. «Nuestra página web es una virguería», proclamó Roig, para arreglar que hace unos pocos años la calificó como «una mierda». El valenciano además sacó pecho de los buenos resultados de este negocio, que lidera su hija Juana, aunque para evitar malentendidos aclaró: «No es la sucesora».

Temas

Mercadona