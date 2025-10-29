El Corte Inglés destituye a su CEO un año después de ser nombrado

Revolución en la cúpula de El Corte Inglés. Poco más de un año ha durado Gastón Botazzini como consejero delegado de la compañía. Fue el ... 26 de julio de 2024 cuando la junta general de accionistas convirtió al argentino en el primer ejecutivo extranjero al frente del holding. Sin embargo, las discrepancias estratégicas con las distintas familias de accionistas del grupo han llevado a Marta Álvarez, su presidenta, a tomar la decisión de prescindir de él, según adelantó el Confidencial.

La salida «de mutuo acuerdo» de Bottazzini «tras un periodo de reflexión por ambas partes» –según informó la compañía en un comunicado– se aprobó en el consejo de administración de la empresa celebrado este miércoles y abre una nueva etapa para la compañía, que estará ahora liderada por Santiago Bau. El hasta ahora director general corporativo fue nombrado nuevo director general y tendrá responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera.

Rafael Díaz Yeregui, vicesecretario del consejo, ha sido designado secretario general de la compañía, con rango de director general y asume las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos. Ambos reportarán a la Comisión de Seguimiento del Consejo de Administración, presidida por Marta Álvarez e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales. Además, el consejo ha nombrado a Álvaro Parrón director del área de Real Estate en sustitución de Javier Catena.

Bottazzini había aterrizado en la compañía en febrero de 2024 como asesor personal de Álvarez, quien confió en él para abordar el plan estratégico 2025-2030 con el que el holding planea invertir 3.000 millones de euros para remodelar sus centros comerciales, aunque todavía no ha sido presentado de forma oficial.

La salida del italiano ha sorprendido a varios consejeros de la empresa, puesto que fue la propia Marta Álvarez quien decidió recuperar la figura del consejero delegado y lo propuso para impulsar este nuevo plan estratégico que sigue adelante bajo la nueva estructura directiva.

Amplia experiencia en 'retail'

Bottazzini contaba con una vasta experiencia en el sector retail, puesto que, previamente, había sido consejero delegado del gigante de la distribución latinoamericana Falabella, con más de 500 tiendas físicas y centros comerciales. Se había incorporado al grupo español a comienzos de 2024 como asesor de la presidencia y de la comisión delegada con la tarea de ayudar en la transformación del holding. Su nombramiento como consejero delegado se anticipaba desde que fue fichado por Marta Álvarez en febrero de ese año como asesor ejecutivo, pero se dieron unos meses para comprobar el encaje en la estructura de la empresa española, una estructura en la que, al parecer, no ha terminado de cuajar.

Bottazzini se convirtió así en el primer directivo extranjero que se ponía al frente de El Corte Inglés y reportaba directamente a la Comisión Ejecutiva Delegada, presidida por Marta Álvarez. Álvarez, en aquel entonces, señaló que era un «refuerzo clave» para el crecimiento del grupo y para abordar el plan estratégico que busca impulsar ese crecimiento.

Tanto la presidenta como el consejo de la compañía le agradecieron «su profesionalidad, así como su labor y dedicación» durante su periodo en la empresa.