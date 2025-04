Los consejeros ejecutivos de empresas del Ibex ganaron 54 veces más que sus empleados en 2022

Amparo Estrada Madrid Miércoles, 13 de septiembre 2023, 14:10 Comenta Compartir

Los consejeros ejecutivos de las sociedades cotizadas en el Ibex 35 tuvieron una retribución en 2022 que representó, de media, 54 veces el salario de sus trabajadores, según el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejos que elabora la CNMV. Este ha sido el segundo año en el que las sociedades han tenido que hacer comparaciones entre las retribuciones de los consejeros, los resultados ordinarios y la remuneración media de los empleados. El año pasado fue la primera vez, con los datos de 2021, y las retribuciones de los consejeros ejecutivos representaban, de media, 60 veces el sueldo de sus empleados, por lo que se ha reducido ligeramente la brecha salarial. En esta comparativa no se tienen en cuenta los conceptos extraordinarios. En el caso de los consejeros ejecutivos del resto de empresas cotizadas que no forman parte del Ibex, los consejeros ejecutivos ganaron 17 veces más que sus empleados, la misma ratio que registraron en 2021. Si se coge el total de empresas cotizadas, la desigualdad retributiva es de 31 veces, cuando un año antes era de 32 veces, es decir, una pequeña reducción. Por su parte, los consejeros no ejecutivos recibieron unas remuneraciones que fueron, de media, tres veces la media de los empleados.

En general, las remuneraciones medias de los consejeros se redujeron en 2022, tanto para los ejecutivos como para los no ejecutivos. La retribución de los consejos de administración cayó el año pasado un 4,4% porque en el ejercicio anterior hubo más retribuciones extraordinarias debidas al cese de consejeros en una sociedad. Sin estas retribuciones extraordinarias, el descenso hubiera sido del 2,6%. La retribución media de los consejeros ejecutivos disminuyó un 4,3% en 2022, hasta los 1,6 millones de euros, mientras que la de los consejeros no ejecutivos descendió un 8,4%, hasta 153.000 euros.

La CNMV reclama a las sociedades cotizadas que expliquen mejor la evaluación que hacen del cumplimiento de los objetivos no financieros a los que se vincula la retribución variable.

Brecha salarial por género

En cuanto a la brecha salarial por género, las consejeras ejecutivas percibieron una retribución un 0,3% mayor que la de los hombres, diferencia que aumenta hasta el 41,7% en el caso de la mayor remuneración media de las consejeras ejecutivas del Ibex frente a los consejeros ejecutivos masculinos de dicho índice. Pero la CNMV reconoce que «el reducido número de ejecutivas resta representatividad a dicho promedio». En el caso de los consejeros no ejecutivos, la remuneración de los hombres es un 20% superior al de las mujeres.

Por otra parte, la presencia de mujeres en los consejos se elevó en 2,6 puntos porcentuales, hasta el 31,9% para el total de cotizadas, superando por primera vez el 30%. Solo en el Ibex 35, el número de consejeras fue del 37,6% del total. Además, las mujeres en puestos de alta dirección fueron el 21,7% del total, 2,1 puntos más.