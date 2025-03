El consejero delegado de Helvetia anuncia su dimisión para mediados de 2023

COLPISA Martes, 25 de octubre 2022, 12:43 Comenta Compartir

Philipp Gmür, presidente del Comité de Dirección del Grupo y CEO de Helvetia Seguros, dejará su cargo a mediados de 2023. Trabaja en la empresa desde 1993 y es CEO del Grupo desde 2016. Con este anuncio anticipado se pretende garantizar la renovación continua y un recambio generacional sucesivo en la cúpula de la empresa. El Consejo de Administración ha iniciado ya el proceso de sucesión.

Philipp Gmür, presidente del Comité de Dirección del Grupo y CEO del Grupo Helvetia, ha co mentado: «Después de treinta años en el Grupo Helvetia, trece de ellos como CEO del mercado nacional Suiza y siete como CEO del Grupo, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa. Ha sido un honor y un placer para mí haber contribuido al desarrollo del Grupo Helve tia en colaboración con un gran equipo. No obstante, me alegra pasar el testigo y asumir otras tareas fuera del Grupo Helvetia». Abogado de formación, Gmür se unió a Helvetia en 1993 y, tras recorrer desempeñar distintas funciones, en 2016 asumió la presidencia del Comité de Di rección del Grupo.

Thomas Schmuckli, presidente del Consejo de Administración, declara al respecto: «Philipp Gmür dejará su huella permanente en el Grupo Helvetia. Durante su larga trayectoria como CEO en Suiza, Helvetia se ha convertido en una aseguradora multisectorial líder en el mercado nacional. Como CEO del Grupo, ha impulsado con objetivos claros la internacionalización del Grupo, la expansión de otras ramos de seguros y la introducción de nuevos modelos de nego cio. Queremos agradecer sinceramente a Philipp Gmür los años de firme compromiso que ha dedicado al Grupo Helvetia».

Temas

Seguros