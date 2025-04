Se busca experto en IA: siete de cada diez directivos temen la falta de talento en el sector

Es un sector en auge con salarios elevados y potencial para generar empleo. La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse como pilar de las ... grandes empresas españolas, que ahora deben asumir el reto de formar a sus trabajadores en este tipo de capacidades que se desarrollarán en actividades que, en muchos casos, ni siquiera existen todavía.

El problema no es menor. Apenas uno de cada tres directivos en España (un 28%) cree que sus empleados están capacitados para aprovechar el potencial de la IA generativa, según el último 'CEO Outlook 2024' elaborado por KPMG.

La cifra es diez puntos inferior a la del conjunto de países analizados e implica que siete de cada diez consideran que sus trabajadores no están capacitados para este nuevo reto. Un 60%, de hecho, cree que las capacidades técnicas constituyen un lastre para la implementación de esta tecnología en sus organizaciones, según el estudio en el que la firma ha sondeado a 1.325 directivos de todo el mundo, 50 de ellos españoles, con una facturación superior a 500 millones de dólares.

«A pesar de la inquietud que se está generando en torno a la IA por su impacto en el mercado laboral, el 80% de los CEO españoles descarta que esta tecnología vaya a reducir significativamente el número de puestos de trabajo», indican los expertos que han elaborado el informe. Esto contrasta con el 76% que así lo considera a escala global. En todo caso, los CEOs españoles sí consideran importante la actualización y mejora de los conocimientos y capacidades de las plantillas.

En consecuencia, dos de cada tres (64%) comparte que la integración de esta innovación les ha impulsado a redefinir sus estrategias de formación y desarrollo de sus empleados.

Perspectivas

Más allá del esfuerzo formativo entre sus empleados en nuevas tecnologías, las perspectivas de los directivos españoles son positivas en cuanto al futuro de sus empresas, coincidiendo con un entorno macroeconómico muy positivo en España, con un crecimiento más potente de lo estimado inicialmente (por encima del 3%, según los últimos datos del INE).

Así, el 98% de los directivos de empresas españolas asegura que aumentará su plantilla a lo largo del año, ocho puntos porcentuales por encima de la pasada edición del informe.

En cuanto a la evolución de sus propias empresas, los directivos siguen siendo optimistas ya que el 76% confía en que crecerán en los próximos tres años. Aunque este porcentaje es diez puntos inferior al de 2023, es el mismo que se registra en el conjunto de países analizados.

Además, el porcentaje de CEO que no confían en el crecimiento de sus empresas a medio plazo no experimenta cambios con respecto a la pasada edición y se mantiene en el 4%. De hecho, las previsiones de facturación confirman el optimismo de los primeros ejecutivos españoles: todos los encuestados prevén que sus ingresos aumenten en los próximos tres años y un 68% calcula que ese incremento será superior al 2,5%. Se trata del porcentaje más alto entre los once países analizados en el informe.

«Es necesario relacionar estas previsiones de crecimiento con lasinversiones que están desarrollando actualmente los primeros ejecutivos», indican los autores del informe. «Cabe destacar que, aunque el 60% de los directivos españoles vaya a invertir en esta tecnología con independencia de la situación económica, el 72% calcula que esta inversión no comenzará a dar frutos hasta dentro de al menos tres años», añaden.

Precisamente, la implementación de la IA es -después de las iniciativas ESG- la prioridad estratégica que destaca un mayor porcentaje de encuestados (16% y 22%, respectivamente). Sobre la IA generativa, el 78% de los CEO que han participado en el sondeo están preocupados por los aspectos éticos. Además, la extensión del uso de esta nueva tecnología impulsa la cuestión de la seguridad en las agendas ya que el 20% de los encuestados españoles cree que la ciberseguridad es el principal riesgo para el crecimiento de su organización a medio plazo.

«Los primeros ejecutivos mantienen su compromiso con el empleo y afianzan el peso de los asuntos ESG y la IA generativa como palancas de crecimiento empresarial, poniendo siempre en el centro de sus estrategias a sus profesionales y considerando también al resto de grupos de interés», explica Juanjo Cano, presidente de KPMG en España.