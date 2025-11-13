Bruselas sospecha que Google perjudica el contenido patrocinado de los medios de comunicación
La Comisión Europea inicia una nueva investigación al gigante tecnológico por su forma de tratar la publicidad digital
Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:11
La Comisión Europea ha abierto este jueves un nuevo frente contra Google, con una investigación que tratará de evaluar si el gigante tecnológico aplica condiciones ... justas, razonables y no discriminatorias de acceso a sitios web de los editores y si perjudica en sus resultados los contenidos patrocinados de los medios de comunicación. De confirmarse, esta práctica supondría una vulneración de las obligaciones de la matriz de Google -Alphabet- dentro de la Directiva de Mercados Digitales.
El Ejecutivo comunitario ha observado indicios de que el buscador de Google «está degradando los sitios web de los medios de comuniación y otros editores» cuando dichas webs incluyen contenido de socios comerciales. La compañía con sede en Sillicon Valley asegura que esta política tiene como objetivo abordar las prácticas que supuestamente están destinadas a manipular la clasificación en los resultados de búsquedas, pero -según la Comisión- esta política afecta directamente, de una forma común y legítima a que los editores moneticen su contenido.
La investigación iniciada este jueves, por tanto, tiene como objetivo determinar si las degradaciones de Alphabet de las páginas web y el contenido de los editores en las búsquedas de Google «pueden afectar a la libertad de los editores para realizar negocios legítimos, innovar y cooperar con proveedores de contenidos externos».
