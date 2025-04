Bruselas acusa a Microsoft de violar las leyes antimonopolio con su aplicación 'Teams'

La Comisión Europea cree que Microsoft podría estar violando las leyes antimonopolio con su producto de comunicación 'Teams'. Así se lo ha informado este martes ... a la compañía estadounidense, tras llevar a cabo una investigación preliminar, en la que el Ejecutivo comunitario ha concluido que Microsoft ha dado una ventaja competitiva a su producto de trabajo y llamadas en línea 'Teams' al incluirla en su paquete 'Office'.

La aplicación en cuestión ofrece la posibilidad de realizar llamadas en línea y herramientas para trabajos colaborativos en la nube. En principio, la computación en la nube permite a nuevos desarrolladores ofrecer diversos software; sin embargo, el modelo de negocio de Microsoft -que combina múltiples productos en una oferta única como Office 365 y Microsoft 365- da a la compañía una posición dominante en el mercado. «Preservar la Competencia es esencial para promover la innovación. Si se confirma, la actitud de Microsoft sería ilegal bajo nuestras leyes. La compañía tiene ahora la oportunidad de responder a nuestras preocupaciones», ha asegurado la comisaria de Competencia Margrethe Vestager.

Más concretamente, la Comisión está preocupada de que, al menos desde abril de 2019, Microsoft haya vinculado 'Teams' con sus principales aplicaciones de productividad, «restringiendo así la competencia en el mercado de los productos de comunicación y colaboración». En particular, Bruselas teme que el gigante tecnológico haya concedido a su aplicación «una ventaja de distribución al no dar a los clientes la opción de adquirir o no acceso a 'Teams' cuando se suscriben a sus aplicaciones de productividad». Esta práctica, puede haber impedido que los rivales de 'Teams' compitieran y a su vez innovaran, lo que va en detrimento de los clientes de la Unión Europea.

De confirmarse las sospechas del Ejecutivo comunitario, la compañía estaría infringiendo el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe el abuso de empresa de su posición dominante en el mercado. En respuesta a la investigación de la Comisión, Microsoft introdujo cambios en su método de distribución de 'Teams'. Con todo, Bruselas señala que estos cambios son «insuficientes» para restablecer la competencia.

Tras su comunicado de objeciones, Bruselas recibirá la respuesta escrita y oral de la compañía y presentará sus conclusiones a representantes de las autoridades de competencia nacionales. Finalmente tomará una decisión firme y, si existen pruebas de una infracción, podrá imponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio anual global de Microsoft.