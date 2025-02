ArcelorMittal gana un 51,2% menos ante la dura competencia de China

C. A.

Tirar los precios para seguir incrementando las exportaciones. Es la estrategia que en los últimos años ha seguido la economía china para liderar el mercado del acero, generando un grave problema a los gigantes siderúrgicos europeos y también estadounidenses.

La tensa situación en el mercado ... ha contribuido a que el beneficio neto de ArcelorMittal se limitase en el primer semestre del año a 1.442 millones de dólares (unos 1.332 millones de euros), un 51,2% menos que en los seis primeros meses del año anterior. En su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía se muestra contundente: «Las condiciones del mercado son insostenibles», advierte.

Desde la empresa, que el pasado mes de mayo acordó un con los sindicatos un ERE para 131 empleados en España -la mayoría de afectados en Asturias-, asegura que el exceso de producción de China en relación con la demanda «está dando luhar a diferenciales de acero nacionales muy bajos y a exportaciones agresivas». «Los precios del acero tanto en Europa como en Estados Unidos están por debajo del coste marginal», añade la compañía en un comunicado.

En este escenario, las ventas de ArcelorMittal entre enero y junio sumaron 32.531 millones de dólares (30.049,3 millones de euros), un 12,3% menos que hace un año.

Si solo se tiene en cuenta la cifra del último trimestre, entre abril y junio, la multinacional obtuvo un beneficio de 504 millones de dólares (465,6 millones de euros), un 72,9% menos, mientras que sus ventas disminuyeron un 12,7%, hasta 16.249 millones de dólares (15.010,5 millones de euros).

La compañía ha explicado que, desde el punto de vista financiero, «los resultados del segundo trimestre fueron muy similares a los del primero, lo que refleja la persistencia de un clima económico moderado».

No obstante, los analistas detectan cómo las cuentas del segundo trimestre evidencian la debilidad del mercado del acero, con una revisión a la baja de las expectativas de demanda aparente de esta materia, en particular en Europa donde la revisión es de 2 puntos porcentuales a la baja (hasta un rango esperado de +0% y +2%). Aranzazu Cortina, analista de Bankinter, explica sin embargo que en este difícil entorno «ArcelorMittal ha logrado mantener el EBITDA relativamente estable respecto al primer trimestre, gracias al ligero incremento de la producción (+3,2% vs 1T 2024) y la contención de costes».

«La compañía está gestionando, dentro de la ciclicidad de su negocio, costes y circulante y a pesar del incremento de la deuda, mantiene un ratio de apalancamiento relativamente ajustado», añade la experta.

Aumento «estructural»

Pese a la caída del beneficio, ArcelorMittal ha avanzado que espera que la finalización de sus proyectos estratégicos de crecimiento contribuya a un aumento «estructural» del resultado bruto de explotación (Ebitda) y del flujo de caja invertible en los próximos periodos.

Con todo, el consejero delegado de la compañía, Aditya Mittal, confía en un aumento de la demanda y ha subrayado que la cartera de «atractivos» proyectos estratégicos de crecimiento de la compañía, que combinados con las recientes adquisiciones tienen un potencial estimado de incrementar el Ebitda en 2.000 millones de dólares (1.847,6 millones de euros), «está empezando a entrar en funcionamiento».