HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

La compañía pide disculpas por las dificultades y retrasos causados a pasajeros y aerolíneas

EP

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:16

Comenta

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo.

En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio.

Tras detectar este problema, Airbus pidió a los operadores que adoptaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Este lunes, el fabricante aeronáutico ha informado de que, de un total de alrededor de 6.000 aviones potencialmente afectados por este problema, la gran mayoría ya ha recibido las modificaciones necesarias.

«Estamos trabajando con nuestras aerolíneas clientes para apoyar la modificación de los menos de 100 aviones restantes y garantizar que puedan volver al servicio», ha añadido la compañía.

Airbus ha pedido disculpas por las dificultades y los retrasos causados a los pasajeros y a las aerolíneas por este incidente.

«La empresa agradece a sus clientes, a las autoridades, a sus empleados y a todas las partes interesadas su apoyo en la aplicación de estas medidas, así como su comprensión ante la decisión de Airbus de anteponer la seguridad a cualquier otra consideración», ha subrayado.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  5. 5 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  8. 8 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  9. 9

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  10. 10 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320

Airbus da por solucionado el problema detectado en la familia A320