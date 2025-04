Acciona admite que ha estudiado un traslado como el de Ferrovial

José María Camarero Madrid Martes, 20 de junio 2023, 16:01 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

Acciona, la histórica compañía española vinculada a la construcción, la obra pública y las renovables, ha estudiado un cambio de sede social fuera de España tal y como ha llevado a cabo Ferrovial. Aunque ha sido solo un análisis y «por ahora» no llevará a cabo esta aventura empresarial. Así lo ha admitido el presidente de la corporación, José Manuel Entrecanales, tras la junta de accionistas que el grupo ha celebrado este martes en Madrid.

Entrecanales, uno de los ejecutivos vinculados a otra saga histórica de empresarios como los Del Pino en Ferrovial, ha admitido en rueda de prensa que el consejo de administración de Acciona «ha estudiado» esta posibilidad de irse de España. Sin embargo, al mismo tiempo, ha admitido que «por el momento no lo contemplamos». «Nuestra decisión es que por el momento no nos interesa» por razones «múltiples». En este sentido, ha referido que «tenemos una situación en España razonablemente estable», a tiempo que «los costes no compensan el esfuerzo» que acarrearía un cambio de sede social fuera de España. Además, ha admitido que «nuestra operación, al contrario que Ferrovial, no es tan mayoritariamente norteamericana», al referirse a la expectativa de Ferrovial para cotizar en Wall Street tras su salto a Amsterdam.

Es la primera vez que una cotizada española admite la posibilidad de cambiar de sede social después de que Ferrovial haya consumado hace pocos días su objetivo de cotizar en Amsterdam, donde ya se encuentra su centro societario. Hasta ahora, ninguna otra gran compañía había apuntado a esta posibilidad. Y aunque por ahora no se van a ir, Entrecanales sí ha avisado de que la «excesiva intervención de los gobiernos europeos» y los más de 130 cambios normativos aprobados en España durante los últimos dos años, reducen la competitividad, «minan la confianza de los inversores» y relegan al país a un papel secundario en lo que ha considerado «la gran transformación económica global en marcha».

José Manuel Entrecanales ha afirmado ante los accionistas del grupo que en 2022 la compañía logró «un importante hito en el flujo de efectivo social, al alcanzar una cifra récord de 12.200 millones de euros, un 21% más, y ha recordado que la contribución fiscal de la compañía (unos 1.500 millones de euros) se incrementó en un 14%, tres veces los beneficios obtenidos y casi siete el dividendo distribuido.También destacó que la entidad invirtió durante el ejercicio más de 262 millones en 185 proyectos de I+D+i, lo que sitúa a la empresa como la séptima firma española que más esfuerzo realiza en este ámbito.

