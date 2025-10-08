Empresarios y administraciones coinciden en la importancia de simplificar los procesos administrativos Los participantes de la mesa coloquio enmarcada dentro de 'La Mirada de HOY' han reclamado un cambio

Gloria Jover Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:04 | Actualizado 16:04h.

Que los empresarios -con sus distintas ideas políticas y forma de trabajar- y las administraciones públicas coincidan en algo de forma unánime es casi imposible. Pero esta vez ha habido consenso y han coincidido: hay que simplificar los procesos y trámites administrativos.

Así lo han puesto de manifiesto todos los participantes en la mesa redonda celebrada en Badajoz, dentro del ciclo La Mirada Económica de HOY. Un ciclo de conferencias que ha celebrado su segunda edición y que cuenta con el patrocinio de Ayuntamiento de Cáceres, Caja Rural de Extremadura, Cristian Lay, Bodegas López Morenas, Gévora , Philip Morris, Nostrum Group, Cámara de Comercio de Cáceres, Junta de Extremadura, Tersum y Reale Seguros.

Manuel Martín Castizo, consejero de la Junta de Extremadura de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, señala que desde el Gobierno extremeño se están dando pasos para «una reforma más profunda, accesible y menos burocrática».

Además, recalca que hay que transformar el sector de la vivienda con urgencia e insistió en la importancia de la construcción industrialización que son viviendas levantadas a partir de módulos prefabricados, producidos en entornos controlados, con menos residuos, menos consumo energético y mayor seguridad para los trabajadores. «La industrialización de la construcción no es una moda pasajera, es una revolución que ya está ocurriendo. Es un modelo que facilita más rapidez en la construcción, un nivel de calidad y de eficiencia energética mucho más alto, y un menor coste en la edificación», añade.

«En Extremadura esta apuesta es doblemente importante. Por un lado, porque podemos ofrecer soluciones habitacionales más rápidas y baratas y, por otro, porque puede convertirse en un nicho de empleo y modernización empresarial», explica.

En cuanto a la construcción industrializada, Manuel Cabalgante señala que se generan elementos prefabricados de más volumen que simplifican la mano de obra, pero obliga a que esté más especializada. «No debemos olvidar que esto se hace en una industria y una vivienda como arquitectura está íntimamente relacionada con el sitio en el que se implanta». Y explica que la labor del arquitecto es manejar «esas piezas» con el objetivo de que la vivienda siga siendo satisfactoria para el propietario en cuanto a seguridad, habitabilidad y estética. «La labor del arquitecto será intentar mantener la calidad constructiva, manejando esos elementos que la industria nos pone ahora a disposición y combinándonos de la mejor manera posible».

La vivienda como prioridad

El problema al acceso de la vivienda es una realidad que afecta a jóvenes y familias y la Junta han situado a la «vivienda como una prioridad transversal», ya que es la base de todo. «Sin vivienda no hay arraigo, no hay desarrollo personal ni familiar, no hay igualdad de oportunidades. Y cuando hablo de vivienda, hablo de todos sus ámbitos. Vivienda para jóvenes que buscan emanciparse, adaptada para mayores o personas con movilidad reducida; asequible en alquiler para familias trabajadoras, vivienda rehabilitada en el medio rural para luchar contra la despoblación», sentencia.

Durante el acto se ha celebrado la mesa redonda 'Los nuevos procesos constructivos y el contexto urbanístico en Extremadura'. Pude decirse que entre todos los temas ha destacado el decreto-ley de simplificación urbanística que rechazó Vox el pasado mes de julio. El texto recogía cambios en la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus), entre otras normas. Una decisión que ha perjudicado a los todos los sectores públicos y privados.

La charla a estado conducida por José Orantos, director de HOY y participaron Manuel Cabalgante, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura; Saturnino Corchero, director general de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana de la Junta de Extremadura; Juan Carlos Cotallo, CEO de Gestyona; Carlos Izquierdo, presidente de CNC Extremadura y Carlos Ureña, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Badajoz.

«La sociedad siempre tiene unas necesidades y obra en torno a un marco legal y jurídico. No es una opción, es una necesidad intentar adaptar las normativas a estas nuevas necesidades», manifiesta Saturnino Corchero.

Corchero ha aprovechado su intervención para hablar sobre la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística (Lotus) y anunció que quieren reformar y simplificar esta primera fase para que los trámites de ordenación sean más sencillos a la hora de elaboración y modificación.

«Tenemos que tener en cuenta que las necesidades de ahora no son las futuras, por lo que habrá que hacer mediaciones que no estaban contempladas en la idea inicial». El director de Urbanismo también señaló que son conocedores de la demora del régimen de licencias. «En muchas ocasiones hablamos de demora, pero son limitaciones de la normativa urbanística, medioambiental, etc».

Urbanismo adaptado a los pequeños municipios

La despoblación es uno de los grandes desafíos de la Extremadura rural. Así lo reconoció Corchero, quien ha subrayado que «este es un tema trascendental». Además, recuerda que «la lucha contra la despoblación requiere una respuesta conjunta y transversal que implique a todas las administraciones -estatal, autonómica y local-, además del sector privado y las instituciones europeas».

El urbanismo se presenta como una herramienta clave para facilitar el asentamiento de población y el desarrollo de nuevos proyectos en los municipios más pequeños. «El urbanismo afecta directamente a la utilización del suelo, a los asentamientos residenciales y a las actividades productivas. Y, por tanto, tiene un papel fundamental en la ordenación del territorio», explica.

Sin embargo, advierte que «no existen recetas milagrosas». Lo que sí puede hacerse, insiste, es adaptar la normativa urbanística a la realidad de los pequeños municipios, una medida que considera «trascendental».

«Uno de los grandes problemas del urbanismo no resueltos es que se trata igual el urbanismo de una gran ciudad como Badajoz que el de un municipio de menos de 2.000 habitantes. Las necesidades no son las mismas, ni tampoco las urgencias», señala.

Por ello, desde la Consejería se ha impulsado una reforma de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (Lotus) para permitir que los ayuntamientos puedan seguir realizando modificaciones puntuales en su planeamiento municipal. En la práctica, explica, les permitirá adaptarse de forma más ágil a las necesidades residenciales, productivas o terciarias que surgen en su territorio. Además, el responsable insiste en que la administración debe reducir la burocracia y agilizar las tramitaciones para evitar la pérdida de oportunidades.