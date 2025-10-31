HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen atiende a los medios de este viernes en Madrid EFE

El Gobierno deja en manos de los técnicos la continuidad de Almaraz tras la renuncia fiscal de las propietarias

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y Naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:01

Comenta

El futuro de la central nuclear de Almaraz está en manos del informe que debe realizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre seguridad radiológica ... después de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias, presentasen el jueves una petición formal «sin condiciones» para alargar la vida útil de sus dos reactores hasta 2030. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó este viernes que las titulares no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos por la que venían batallando para ampliar el calendario de cierre.

