Cuánto dinero puedo sacar del cajero sin informar a Hacienda

Luis Expósito Badajoz Jueves, 24 de marzo 2022, 11:55 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

La popularización de las tarjetas de crédito y de aplicaciones para pagar con el móvil o el reloj inteligente están apartando de manera progresiva al dinero en efectivo. Sin embargo, sigue siendo el método preferido por una parte importante de la población. Así, la Agencia Tributaria no levanta su vigilancia sobre las transacciones realizadas con billetes.

Por eso, las entidades bancarias están obligadas a informar a la Agencia Tributaria sobre todos los movimientos de dinero superiores a los 3.000 euros en las cuentas. Eso incluye las operaciones en las que se saca dinero del cajero automático o se ingresa en al banco a través del mismo. De esta manera, la persona que efectúe esta operación puede ser requerida por Hacienda para justificar estos movimientos.

Si el cliente no puede justificar los ingresos bancarios superiores a los 3.000 euros, Hacienda se cobraría lo que le tocaría de esa ganancia patrimonial en el IRPF, o incluso aplicando sanciones de hasta el 150% de la cuota íntegra resultante.

A efectos legales, el efectivo son los billetes y monedas nacionales y extranjeros. Pero también lo son los cheques bancarios al portador y cualquier otro medio de pago, como el bitcoin.

Pagos en efectivo inferiores a 1.000 euros

Asimismo, desde el año pasado no pueden pagarse en efectivo bienes o servicios superiores a los 1.000 euros si el comprador o el vendedor es empresario o profesional. Si no lo es ninguno de los dos, como puede ser un turista por ejemplo, este importe se eleva a 10.000 euros. Esta medida se toma para que en estos pagos se puedan identificar al constar la transferencia bancaria o el movimiento de la tarjeta. Además, estas operaciones no se pueden fraccionar para no sobrepasar el límite. Es decir, si un viaje cuesta 1.900 euros no se puede pagar 900 euros en efectivo y el resto mediante transferencia.

Otra de las medidas adoptadas es que los bancos deben informar de cualquier retirada o ingreso de dinero que implique la utilización de billetes de 500 euros.

Obligación de alertar a Hacienda

Con independencia de cuánto dinero sea, los bancos también tienen la obligación de alertar a Hacienda si un cliente hace ingresos en efectivo de manera periódica. De esta manera la Agencia Tributaria quiere evitar que alguien fraccione el dinero que ha cobrado en negro para no levantar sospechas

Las entidades financieras también deben comunicar las operaciones que superen los 10.000 euros, ya sean ingresos, retiradas de efectivo o transferencias de dinero entre cuentas; e igualmente sucede con los movimientos relacionados con préstamos o créditos superiores a 6.000 euros.

Temas

Hacienda

Fiscalidad