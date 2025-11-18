HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El irlandés Paschal Donohoe presidiendo una de las reuniones del Eurogrupo. REUTERS

Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial

La retirada del irlandés abre la puerta a que el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, pueda presentar su candidatura a liderar este foro

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 18 de noviembre 2025, 15:11

Comenta

El presidente del Eurogrupo -el foro de discusión de los ministros de Economía de los países del euro-, el irlandés Paschal Donohoe, ha presentado este ... martes su dimisión para asumir un cargo en el Banco mundial. El anuncio del político, que también ha renunciado a su cargo como ministro de Finanzas de Irlanda, ha llegado por sorpresa, después de haber sido reelegido en julio para un nuevo mandato al frente del Eurogrupo de dos años y medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  3. 3 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  4. 4

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  5. 5 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  6. 6

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  7. 7

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  8. 8 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  9. 9 La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres
  10. 10 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial

Dimite el presidente del Eurogrupo Pascal Donohoe para asumir un cargo en el Banco Mundial