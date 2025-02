Díaz carga contra los empresarios: «Hay alguien que se está forrando»

Lucía Palacios Madrid Viernes, 13 de enero 2023, 16:35 Comenta Compartir

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, volvió a cargar de nuevo este viernes contra los empresarios por no subir los salarios de sus empleados –al menos en un nivel suficiente– pese a las fuertes ganancias que están obteniendo, y les responsabilizó de la escalada de la inflación subyacente, que, lejos de moderarse como hace la general, se ha disparado hasta el 7%. «No es posible que mientras alguien se llena los bolsillos, se devalúen los salarios de los trabajadores. Hay alguien aquí que se está forrando», afirmó la ministra de Trabajo, apropiándose de una frase que utilizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para referirse al Gobierno por el incremento de la recaudación tributaria. «No era quien decía Feijóo, pero hay que hacer algo aquí», precisó.

Díaz defendió así que «allí donde actúa el Gobierno» se ha conseguido bajar los precios, como en la energía, pese a que «se decía que no se podía hacer». Al contrario, las empresas se han aprovechado de esta situación para «engordar los beneficios a costa de los salarios y del esfuerzo de los trabajadores».

Durante su intervención en unas jornadas de negociación colectiva organizadas por UGT, Díaz hizo hincapié en que «estamos en una crisis y va de quién aporta; que la crisis no se salde a costa de los que menos tienen, tiene que saldarse por arriba. No se puede admitir, y se está demostrando, que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por esto, por los beneficios de la empresas y, como país, no puede seguir pasando», ya que –apuntó– es «un error económicamente».

Nueva subida del SMI

Por ello, la vicepresidenta segunda prometió que desde el Ejecutivo «seguirán trabajando» y «darán un paso más» para ayudar a las familias, ya que «con rentas salariales de 1.200 euros no se puede realizar la cesta de la compra en nuestro país», tras haberse encarecido los precios de los alimentos un 15,9% en el último año.

En este sentido, Díaz descartó que haya «ningún problema» en la mesa de negociación del salario mínimo para 2023 y, de hecho, avanzó que se reunirá «con carácter inmediato», aunque sin detallar la fecha. Eso sí, recalcó que «sin lugar a dudas, claro que vamos a seguir subiendo el SMI» y «de una manera relevante porque estamos viviendo una crisis y no son los salarios los causantes de la inflación. (...) No pueden salir golpeados de esta crisis», enfatizó en la misma jornada en la que UGT defendió que los sueldos más bajos tienen que elevarse en 2023 hasta los 1.100 euros al mes, mientras que la propuesta de la CEOE es llevarlo a 1.040 euros.