Imagen central de la web de la plataforma Monovex. R. C.

Denuncian ante Anticorrupción a Monovex, un inversor fantasma con decenas de estafados

En solo medio año este chiringuito virtual que opera como «falso inversor» desde Londres engañó a usuarios de hasta nueve comunidades llevándose al menos 2,5 millones de euros

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:51

La ofensiva para captar a Jesús Guardia, un jubilado de 72 años residente en Barcelona, comenzó el 5 de mayo pasado. Una llamada comercial descolgada ... a destiempo le ofreció, en perfecto español, acceder a la plataforma Monovex para invertir capital sobre seguro con un alto rendimiento. Solo el hecho de escuchar lo que «María Isabel» le estaba ofreciendo al otro lado de la línea fue el primer paso para engañar a Jesús y a sus dos hijos. Un proceso a fuego lento que comenzó con una inversión mínima de 250 dólares en la «cuenta básica». Y continuó con un supuesto asesor de esta empresa de moneda virtual, identificado como «Álvaro García», cebando de mensajes el móvil de su víctima hasta conseguir su plena confianza. El resultado: 150.000 euros perdidos en solo cuatro meses.

