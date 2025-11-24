Daniel Vaquerizo Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:09 Comenta Compartir

Si emprender ya supone un desafío mayúsculo, hacerlo en el sector de la animación digital desde Almendralejo parece una quimera reservada solo para valientes. Sin embargo, José María Fernández de Vega ha demostrado que el talento no entiende de códigos postales. Al frente de Glow, marca que engloba tanto productora como estudio de animación, ha logrado que Extremadura suene con fuerza en la industria audiovisual global, participando en trabajos junto a los creadores del galardonado videojuego Blasphemous o la aclamada cinta Buñuel en el laberinto de las tortugas. En esta entrevista para 'Extremadura Futuro', el empresario desgrana las claves de un éxito basado en la obstinación, el aprendizaje continuo y la ruptura de complejos regionales.

- Para quien aún no conozca el alcance de su trabajo, ¿qué es exactamente Glow y qué lugar ocupa hoy en la industria?

- Glow es una marca que engloba dos vertientes: Glow a secas, que es la productora, y The Glow Animation Studio, nuestro estudio de animación. A veces el estudio trabaja para nuestras propias producciones y otras da servicio a terceros. Hemos tenido la suerte de participar en proyectos muy relevantes, desde colaborar con la productora del videojuego Blasphemous, uno de los más famosos de la industria española, hasta trabajar en producciones de Santiago Segura.

- ¿Por qué elegir Almendralejo para levantar una empresa tecnológica y artística de este nivel?

- Principalmente porque yo soy de Almendralejo y, como solemos decir, aquí hacemos lo que nos da la gana; en eso somos un poco como los vascos (ríe). Yo fui un niño al que le encantaban los videojuegos y el cine de animación, pero jamás pensé que pudiera dedicarme a ello profesionalmente. En nuestro entorno no existían referentes; lo más cerca que estábamos de la industria era ir a la sala de cine. Soñar era más difícil antes.

- Su formación inicial, de hecho, no tenía nada que ver con el cine. ¿Cómo se produce ese salto?

- Así es. Estudié Ingeniería Técnica Agrícola y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Trabajé de ello un tiempo hasta que me quedé en el paro. Fue entonces cuando realicé un curso de diseño gráfico del SEXPE. Ahí conecté con algo que siempre había hecho: dibujar. El diseño gráfico me enseñó que esa faceta artística tenía una aplicación industrial. De ahí pasé al diseño 3D, luego a la animación y empecé a realizar mis propios cortos de forma autodidacta, aprendiendo en casa con libros. Fui recibiendo inputs positivos en festivales y poco a poco los encargos fueron creciendo en envergadura, primero a nivel regional y luego nacional.

- Hubo un momento en que le aconsejaban ocultar su origen para triunfar. ¿Cómo vivió eso?

- Cuando empecé a salir fuera de la región para buscar financiación y mercados, la calidad de lo que hacíamos ya era igual o superior a lo que se hacía en Madrid o Barcelona. Sin embargo, al entregar mi tarjeta, me decían: «Qué buenos sois, pero yo quitaría eso de Almendralejo y Extremadura de la tarjeta». Entendía que lo decían porque parecía que si no estabas en el foco, no existías. Pero nunca lo hice. Mi vinculación con el territorio y mi familia es fuerte.

- ¿Ha cambiado esa percepción con el tiempo?

- Radicalmente. Me di cuenta con nuestro primer largometraje, Buñuel en el laberinto de las tortugas. Tuvimos a unas cien personas trabajando en el estudio durante año y medio. Vino gente de Cuba, Estonia, Italia, Francia, Alemania... Llegué a la conclusión de que si el proyecto es interesante y hay financiación, el talento viaja donde haga falta. Hoy día, cuando voy a festivales internacionales, la gente tiene clarísimo el nombre de Almendralejo y saben que aquí hacemos maravillas. Aquellos que me decían que ocultara mi origen ahora se sorprenden de lo que hemos montado aquí.

- Habla a menudo del miedo y el conformismo a la hora de emprender. ¿Cuál es su filosofía al respecto?

- Más que miedo, siempre he sentido inconformismo. Nunca me conformé con que las cosas fuesen como me las habían contado. Me rebelaba preguntándome: «¿Por qué yo no?». Pero esa rebeldía tiene que ir acompañada de mucho trabajo. No basta con decir «quiero hacerlo», hay que trabajar para estar al mismo nivel que tus referentes.

- ¿Tiene Extremadura alguna ventaja competitiva para este sector frente a las grandes capitales?

- Tenemos algo de lo que no se habla mucho: tiempo. Nos quejamos de las infraestructuras, y a veces con razón, pero aquí no pierdo una hora en un atasco para ir a trabajar y otra para volver. Ese tiempo extra lo puedo invertir en ocio, deporte, familia, o en seguir aprendiendo y analizando mi entorno. Vivimos en una rueda de hacer constante, y tener tiempo para parar y pensar es una ventaja enorme.

- Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo de su trayectoria?

- No cogería el DeLorean. La gente solo ve los éxitos, pero son los fracasos los que te hacen aprender y avanzar. La intrahistoria real está en lo malo, en los fallos que te obligan a sacar conclusiones. Quizás me hubiera gustado tener más referentes de pequeño para soñar más a lo grande y tener menos miedo, pero no me arrepiento de nada.

- Para finalizar, ¿dónde pueden disfrutar los lectores de las producciones de Glow?

- Afortunadamente, las plataformas han democratizado el acceso. Buñuel en el laberinto de las tortugas está en RTVE; Unicorn Wars y El sueño de la sultana se pueden ver en Movistar+ y Filmin. En cortometrajes, Medea a la deriva y Operación Frankenstein están en Filmin, y pronto estrenaremos El corto de Rubén y nuestro último largo, Decorado.