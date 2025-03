Dos décadas de un milagro

Zigor Aldama Viernes, 31 de diciembre 2021 | Actualizado 01/01/2021 00:37h. Comenta Compartir

«El euro ha sido un éxito». Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, no tiene dudas al respecto. «Podemos debatir sobre si se planteó en los términos más adecuados, pero es innegable que ha funcionado. Es verdad que no ha hecho sombra al dólar, pero también que no ha caído como vaticinaban muchos hace veinte años», añade. Y tiene razón. La moneda común europea, que utilizan actualmente 341 millones de personas en 19 países, ha sobrevivido a varias crisis en las dos décadas que lleva en circulación, desde la financiera de 2008 hasta la provocada por la pandemia, y ha cumplido sus promesas: ha proporcionado estabilidad, una inflación contenida, facilidad en el acceso al crédito y libertad de movimiento de capitales.

«Para España, el euro ha supuesto jugar en primera división. Ha marcado la diferencia entre ser un país en vías de desarrollo o uno desarrollado», señala Pich, que apunta a Turquía como ejemplo de lo que podría haber sucedido en caso de que nos hubiésemos aferrado a la peseta. Eso sí, el euro también ha obligado a un cambio económico relevante, sobre todo porque los países cedieron una de las principales herramientas para impulsar su competitividad.

«Antes, cada poco tiempo devaluábamos la peseta para ganar competitividad y exportar más a costa de perder poder adquisitivo. Ahora, la tenemos que lograr de otras formas», señala Pich, que considera el euro «un experimento sin precedentes por su dimensión».

No fue fácil ponerlo en marcha. La Unión Económica y Monetaria del Viejo Continente se lo comenzó a plantear en la década de 1960, pero la propia Unión Europea destaca en su recapitulación histórica que «un compromiso político a veces débil, divergencias en las prioridades económicas y turbulencias en los mercados internacionales» fueron barreras que frenaron el proyecto hasta que el denominado Informe Delors propuso una hoja de ruta concreta que arrancó en Maastricht con el nuevo Tratado de la Unión Europea, en diciembre de 1991.

La aprobación definitiva llegó cuatro años después, en la Conferencia de Madrid del 15 de diciembre de 1995, y el euro se materializó, aunque de una forma virtual, el 1 de enero de 1999. Su valor: 166,386 pesetas o 1,18 dólares.

Los billetes y las monedas se hicieron tangibles tres años después en una docena de países. La mayoría en España recuerda cómo el precio del café pasó de golpe de cien pesetas a un euro, en un polémico redondeo al alza que se reflejó en una inflación del 4,04%, 1,33 puntos más que el año anterior y 1,43 puntos por encima del siguiente. Tras un período de convivencia con las monedas nacionales, el 28 de febrero de 2002 la letra griega épsilon –con las dos líneas paralelas que representan la estabilidad que buscaba– sustituyó a todos los otros símbolos monetarios.

«Para España, el euro ha supuesto jugar en la primera división» vALENTÍN PICH Consejo General de Economistas

«Sin el euro, el año pasado habríamos caído el doble» José Carlos Díez Universidad de Alcalá

«Con el euro digital, la banca perderá mucho poder y lo ganará el BCE» Santiago Niño Becerra Economista

«El euro nos impone unas reglas de juego en las que, si nos despistamos, nos meten en vereda», comenta Pich, que considera la estabilidad de la divisa –ha oscilado entre los 0,82 y los 1,45 dólares– como una de sus principales fortalezas. «Si te pasas de emitir moneda, nadie la querrá. Hay que hacerlo en función del crecimiento, porque, de lo contrario, deja de ser una reserva de valor. Además, cualquier amenaza de devaluación es amoral porque va en contra del ahorro», analiza.

José Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, está de acuerdo. Pero recuerda que el euro no siempre ha sido positivo. «El BCE gestionó fatal la crisis de 2008, subiendo los tipos de interés y tardando en gestionar la deuda. El rescate de 2012 se podría haber evitado», comenta. Al fin y al cabo, sin el control de la política monetaria, el país tiene un menor margen de reacción. «Cuando sufres una crisis que es particular y no compartida por el resto de Estados, el BCE no adapta la política monetaria a tus necesidades», añade Díez.

No obstante, el docente subraya que el euro ha tenido un impacto muy positivo para afrontar la crisis de la pandemia, y alaba la compra de deuda del BCE. «Ha sido clave para mitigar los efectos negativos y poner en marcha los ERTE. El año pasado caímos el 10%, pero sin el euro el batacazo podría haber sido el doble». Díez también destaca el impacto positivo de la moneda común en la financiación española. «Antes no teníamos ninguna credibilidad internacional y sufríamos una inflación muy elevada. Nunca nos habríamos podido financiar al 1% como hacemos ahora», explica.

La pandemia

«La prima de riesgo cayó de forma instantánea y facilitó la entrada de capital del centro de Europa», concuerda el economista Santiago Niño Becerra. «De cada 100 euros que la banca daba al sector inmobiliario, 55 procedían de fuera», destaca, subrayando que el euro ha supuesto «un escudo frente a los ataques especulativos que podrían haberse lanzado contra la peseta en crisis como la de 2008».

Pero, ahora, Niño Becerra considera que la compra de deuda pública y privada por parte del BCE no se puede mantener durante mucho tiempo. «Hemos decidido tomar anfetaminas para mantener la economía de forma artificial. Estamos en una situación ficticia, haciéndonos trampas al solitario y utilizando dinero del Monopoly», señala.

Estabilidad El control de la inflación en unos niveles aceptables ha sido uno de los puntos fuertes del euro

Financiación España logró financiarse al interés que pagaba Alemania, pero utilizó mal esos recursos

Deuda La compra de deuda por parte del BCE es clave para combatir la crisis de la pandemia

Pich está de acuerdo, pero solo en parte. «Hemos triplicado la deuda de 2007, pero eso está bien porque estamos en un momento extraordinario. La austeridad no funcionaría. Lo que no podemos hacer es mantener esta situación mucho tiempo. Y hemos bajado la productividad, porque creamos empleo pero el PIB aún no se ha recuperado», advierte. En un tono más rotundo, Niño Becerra afirma que la crisis actual es sistémica, «como fue la de 1929», y que requiere de «cambios radicales» para atajarla.

El principal problema para Díez es que España no ha invertido bien esos recursos que le facilitó el euro. «En la década de 1980 tuvimos mucho éxito con los fondos Feder porque logramos atraer inversión extranjera para la deslocalización. Pero ahora no estamos haciendo lo mismo en la transición tecnológica digital. En vez de invertir en innovación, montamos una burbuja inmobiliaria. No se toman decisiones políticas correctas, la calidad empresarial es baja y hemos dejado de converger en renta per cápita con el resto. Algunos países del Este ya nos han superado, porque han entendido que la clave de la riqueza está en el componente tecnológico del PIB», sentencia, esperanzado en que los fondos Next Generation sirvan para solucionar esta carencia.

Un primer paso hacia la unión fiscal y de gasto Los economistas coinciden: para que el euro se mantenga fuerte y goce de buena salud en el futuro, Europa debe avanzar en la unión fiscal y presupuestaria. «Se ha unificado la política monetaria y se ha avanzado mucho en la del sistema bancario. Pero una segunda etapa para la moneda común pasa por sentar una política fiscal y de gasto común, acercándonos así al modelo de Estados Unidos», apunta el presidente del Colegio General de Economistas, Valentín Pich, para quien los fondos europeos Next Generation son un primer paso en esa dirección. «Suponen el inicio del endeudamiento común y del gasto mancomunado», analiza. José Carlos Díez coincide y asegura que, «como ha sucedido a lo largo de la historia» esa unión fiscal es clave para la supervivencia de la moneda común. «Habrá que ver si el ejemplo de los fondos es transitorio o si realmente marca un punto de inflexión en el avance hacia ella», puntualiza. Y añade que el camino estará lleno de baches: «Los Gobiernos son reticentes a ceder el poder en materia fiscal. Además, hay dos Europas: la que tiene un 60% del PIB de deuda y los que superamos el 120%». En cualquier caso, Díez sostiene que todo avance unido es bienvenido. «Sería positivo dar pasos también en la armonización de políticas sociales y energéticas», apostilla. Santiago Niño Becerra da por hecho que la unión fiscal llegará. «Pero tendrá dos caras. Aprobar impuestos comunes no debería ser un gran problema. Se podría empezar por algunos como el de Sociedades o el que grava el alcohol. Pero el tema de los presupuestos es más complicado, porque es el último recurso de la soberanía nacional», explica. En su opinión, el gasto podría determinarlo una comisión de expertos, pero ahí se diluiría el peso político de cada país.

En esta coyuntura, Niño Becerra ve lógico que haya tensiones en el seno de los países que adoptan el euro. «Hay tres Europas con economías muy distintas que no siempre encajan», analiza. No obstante, está convencido de que la moneda europea no se tambaleará. «Habrá países a los que no les guste mucho, pero ya me gustaría saber cuántos holandeses volverían al florín», comenta.

Lo que sí hará el euro es evolucionar hacia una divisa digital, como la que ha acuñado ya China. «La banca va a perder mucho poder con esa transición. Veremos un proceso de consolidación en el sector y tanto el BCE como las 'fintech' ganarán protagonismo», vaticina Niño Becerra.

Pero, antes de que llegue ese momento, daremos un paso intermedio: el de usar exclusivamente dinero en forma electrónica. «Todo esto será clave para combatir el fraude fiscal y creo que incluso propiciará que algunas actividades, como el cultivo de marihuana, sean legalizadas», apostilla. Hace 20 años comenzamos a tocar el euro en papel y metal, pero ¿cuándo dejaremos de hacerlo? ¿Cuándo dirá adiós el dinero en efectivo? Niño Becerra le da «unos tres años» de vida.

20 años de la entrada en circulación del euro 13 de marzo de 1979 El Consejo Europeo crea el Sistema Monetario Europeo y el ecu.

7 de febrero de 1991 Firma del Tratado de la Unión Europea (Maastricht). Prevé la creación de una Unión Económica y Monetaria y la introducción de la moneda única para 1999 marcando los criterios de convergencia: que la inflación no supere en 1,5 puntos la media de los tres países menos inflacionistas y mantener por debajo del 3% el déficit público y del 60% la deuda pública.

15 de diciembre de 1995. El Consejo Europeo decide usar el nombre euro y no ecu.

17 de junio de 1997 Se firma el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece las sanciones para los países que excedan el déficit público establecido en Maastricht.

3 de mayo Se establece qué países cumplen los requisitos: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. Wim Duisenberg es nombrado primer presidente del Banco Central Europeo (BCE), que inicia su actividad el 1 de junio.

31 de diciembre de 1998 Se fijan los tipos de cambio entre el euro y las monedas nacionales. Para los españoles, un euro equivale a 166,386 pesetas

1 de enero de 1999 De forma escritural el euro pasa a ser la moneda oficial de once países. El día 4 empieza a cotizar y alcanza los 1,1899 dólares

28 de septiembre de 2000 Los daneses rechazan la moneda común en un referéndum.

1 de enero de 2002 Comienzan a circular las monedas y billetes de euro.

28 de febrero de 2002 Fin del período de coexistencia entre el euro y la peseta.

14 de septiembre de 2003 El 56,1% de los suecos rechaza el euro en un referéndum.

1 de noviembre de 2003 Jean-Claude Trichet sustituye a Duisenberg al frente del BCE.

25 de noviembre de 2003 El Ecofin rompe el Pacto de Estabilidad al no sancionar a Alemania y Francia

23 de marzo de 2005 Reforma del Pacto de Estabilidad, que amplía los supuestos en los que los socios del euro pueden superar el déficit presupuestario del 3%.

5 de diciembre de 2005 Los tipos suben al 2,25% iniciando una escalada que acabará en julio de 2008 en el 4,

9 de agosto de 2007 El BCE inyecta 94.800 millones en los mercados para frenar el efecto de la crisis de las hipotecas.

5 de julio de 2008 El euro alcanza su mayor valor histórico, los 1,5990 dólares.

25 de septiembre de 2008 Irlanda se convierte en el primer socio del euro que entra en recesión debido al estallido de la burbuja inmobiliaria.

8 de octubre de 2008 El BCE deja los tipos de interés en el 3,75%, iniciando unas rebajas que los llevará hasta el 1% en mayo de 2009.

14 de noviembre de 2008 La eurozona entra en recesión técnica.

18 de febrero de 2009 La Comisión Europea abre expediente a España por su excesivo déficit, que está en el 11%.

12 de enero de 2010 Bruselas acusa a Grecia de falsificar sus datos económicos.

2 de mayo de 2010 Grecia solicita el primer rescate, una ayuda de 110.000 millones.

21 de noviembre de 2010 Irlanda es el segundo país de la zona euro que solicita el rescate para salvar su economía.

6 de abril de 2011. Portugal también pide el rescate financiero. La ayuda será de 78.000 millones.

15 de marzo de 2011 Se aprueba la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que prevé multas equivalentes al 0,2% del PIB.

7 de julio de 2011 Con dos subidas en tres meses el BCE lleva los tipos al 1,5%.

22 de julio de 2011 Segundo rescate para Grecia de 109.000 millones, al que la banca y los inversores privados contribuirán con otros 50.000 millones.

1 de noviembre de 2011 Mario Draghi sustituye a Jean-Claude Trichet en la presidencia del Banco Central Europeo.

2 de febrero de 2012 Creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), fondo permanente de rescate que sustituye al temporal puesto en marcha en 2010.

9 de junio de 2012 España solicita el rescate bancario un mes después de nacionalizar Bankia y con la prima de riesgo rozando los 550 puntos. Serán hasta 100.000 millones que no se inyectarán en los bancos sino a través del FROB y con cargo a la deuda soberana.

25 de junio de 2012 Chipre pide el rescate a la UE. Serán 10.000 millones de euros.

13 de diciembre de 2012 Se acuerda la puesta en marcha de la unión bancaria.

1 de enero de 2013 Se empieza a aplicar la 'regla de oro' del pacto fiscal que limita el déficit estructural al 0,5% del PIB.

14 de agosto de 2013 Tras 18 meses de tasas negativas, Eurostat asegura que el PIB de la zona euro crece un 0,3%.

10 de marzo de 2016 Los tipos, a la baja desde noviembre de 2011, alcanzan el actual 0%, su mínimo histórico.

23 de junio de 2016 El 52% de los británicos decide poner fin a su permanencia en la UE.

5 de junio de 2019 España sale del procedimiento de déficit excesivo.

1 de noviembre de 2019 Christine Lagarde sustituye a Draghi al frente del BCE.

31 de enero de 2020 Se hace efectiva la salida de Reino Unido.

8 de marzo de 2020 El euro alcanza su cotización histórica más baja, 0,9543 dólares.

18 de marzo de 2020 Puesta en marcha del programa de compras de emergencia frente a la pandemia (PEPP), que permite al BCE adquirir bonos públicos y privados así como otros instrumentos de deuda.

20 de marzo de 2020 Se suspende el Pacto de Estabilidad.

21 de junio de 2020 El Consejo Europeo aprueba el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU)

25 de septiembre de 2020 La UE pone en marcha el fondo Sure para proteger el empleo dotado con 100.000 millones de euros.

1 de febrero de 2021 Eurostat certifica que la pandemia pone fin a siete años de crecimiento y la economía de la eurozona cae 6,8% en 2020

11 de febrero de 2021 Aprobación del reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones de euros en subvenciones y préstamos para realizar reformas con las que superar el impacto de la pandemia.

16 de junio de 2021 La Comisión aprueba el plan de recuperación presentado por España de 69.500 millones en transferencias directas, que se podrán ampliar hasta más de 140.000 en créditos, si fuera necesario, hasta 2026.

21 de abril de 2021 El BCE decide mantener los tipos en el 0% hasta observar «una convergencia de las perspectivas de inflación hacia un nivel próximo, aunque inferior, al 2%».

Comenta Reporta un error