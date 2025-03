Así deberá adaptarse España al plan de ahorro energético impuesto por Europa

R. C.

José María Camarero Madrid Sábado, 16 de julio 2022, 00:10 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

«Esa luz... ¡Apágala!» Nunca esta expresión de los padres cobra tanto sentido en medio de la invasión rusa de Ucrania y su impacto en la economía. La Unión Europea aún está lejos de poder desconectarse completamente del suministro de Moscú. Es la conclusión a la que han llegado en Bruselas donde, en pleno verano y con varias olas de calor repartidas por el Viejo Continente, sus responsables ya tienen un ojo puesto en el crudo invierno que puede atravesar la economía si no actúa desde este momento. Y actuar es ahorrar energía. Porque Europa no tiene casi ni gas ni petróleo. El suministro no está garantizado. Y cualquier corte inesperado puede llevar al traste a toda la UE en pocos días.

El plan de ahorro energético pasa por medidas en la Administración Pública, la industria, las empresas y cada uno de los hogares. Acciones que ya en otros momentos se han llevado o que se pueden realizar para contener el consumo energético.

HOGARES La temperatura media óptima Verano (Aire acondicionado) Entre 21º y 23º 20 15 25 10 30 Invierno (Calefacción) Entre 23º y 25º 20 15 25 10 30 Instalar termostatos que regulen la temperatura. Si no son programables, mejor, ya que el ahorro es de entre 13% 8% Ventilar la casa 15 minutos una vez al día suele ser suficiente para renovar el aire. Elegir la categoría de menor consumo siempre es rentable a largo plazo. El mínimo debe de ser la clase A+. A +++ A ++ A + A B C D Apagar los aparatos cuando no estén en uso y no dejarlos en ‘modo de espera’ o ‘stand by’. Utilizar siempre que sea posible los modos ECO de todos los electrodomésticos. ECO Funcionarán más tiempo, pero ahorran energía al no ser tan potente su trabajo. EMPRESAS E INDUSTRIA Fomentar el teletrabajo Los expertos, y también la Comisión Europea, apuntan a la necesidad de regular de forma excepcional el trabajo a distancia, al menos durante las próximas semanas o meses, para evitar un mayor uso del vehículo privado para desplazarse hasta el centro de trabajo y, por tanto, consumir combustible. Paradas programadas de la actividad en las fábricas España ya cuenta con un mecanismo (las denominadas subastas de capacidad) mediante el cual la industria recibe una compensación económica a cambio de paralizar durante varias horas o varios días a la semana. El objetivo es reducir el consumo energético para poder atender la demanda de los hogares. ÁMBITO PÚBLICO La Administración ya trabaja en un plan de establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles. También se está impulsando la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Se va a optimizar el alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas. En la anterior crisis energética, que llevó al petróleo hasta los 140 dólares por barril de Brent en el año 2008, el Gobierno aprobó una nueva limitación de la velocidad máxima en las autovías, que fue rebajada de 120 a 110 kiómetros por hora para abordar una conducción más eficiente y de menor consumo. Incluso, en pleno 2008 el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente del Congreso, José Bono, se enzarzaron por la polémica de las corbatas. Sebastián le envió un termómetro a Bono para que mida la temperatura del hemiciclo, avisándole de que solo se pondría corbata cuando pasase el verano. Le instaba así a subir la temperatura del Congreso en los aires acondicionados para gastar menos, y le recomendaba quitarse la corbata para no tener tanto calor. HOGARES La temperatura media óptima Verano (Aire acondicionado) Entre 21º y 23º 20 15 25 10 30 Invierno (Calefacción) Entre 23º y 25º 20 15 25 10 30 Instalar termostatos que regulen la temperatura. Si no son programables, mejor, ya que el ahorro es de entre 13% 8% Ventilar la casa 15 minutos una vez al día suele ser suficiente para renovar el aire. A +++ Elegir la categoría de menor consumo siempre es rentable a largo plazo. El mínimo debe de ser la clase A+. A ++ A + A B C D Apagar los aparatos cuando no estén en uso y no dejarlos en ‘modo de espera’ o ‘stand by’. Utilizar siempre que sea posible los modos ECO de todos los electrodomésticos. ECO Funcionarán más tiempo, pero ahorran energía al no ser tan potente su trabajo. EMPRESAS E INDUSTRIA Fomentar el teletrabajo Los expertos, y también la Comisión Europea, apuntan a la necesidad de regular de forma excepcional el trabajo a distancia, al menos durante las próximas semanas o meses, para evitar un mayor uso del vehículo privado para desplazarse hasta el centro de trabajo y, por tanto, consumir combustible. Paradas programadas de la actividad en las fábricas España ya cuenta con un mecanismo (las denominadas subastas de capacidad) mediante el cual la industria recibe una compensación económica a cambio de paralizar durante varias horas o varios días a la semana. El objetivo es reducir el consumo energético para poder atender la demanda de los hogares. ÁMBITO PÚBLICO La Administración ya trabaja en un plan de establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles. ÁMBITO PÚBLICO También se está impulsando la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Se va a optimizar el alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas. En la anterior crisis energética, que llevó al petróleo hasta los 140 dólares por barril de Brent en el año 2008, el Gobierno aprobó una nueva limitación de la velocidad máxima en las autovías, que fue rebajada de 120 a 110 kiómetros por hora para abordar una conducción más eficiente y de menor consumo. Incluso, en pleno 2008 el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente del Congreso, José Bono, se enzarzaron por la polémica de las corbatas. Sebastián le envió un termómetro a Bono para que mida la temperatura del hemiciclo, avisándole de que solo se pondría corbata cuando pasase el verano. Le instaba así a subir la temperatura del Congreso en los aires acondicionados para gastar menos, y le recomendaba quitarse la corbata para no tener tanto calor. HOGARES La temperatura media óptima Verano (Aire acondicionado) Entre 21º y 23º Invierno (Calefacción) Entre 23º y 25º 20 20 15 25 15 25 10 30 10 30 Instalar termostatos que regulen la temperatura. Si no son programables, mejor, ya que el ahorro es de entre Ventilar la casa 15 minutos una vez al día suele ser suficiente para renovar el aire. 13% 8% Elegir la categoría de menor consumo siempre es rentable a largo plazo. El mínimo debe de ser la clase A+. Apagar los aparatos cuando no estén en uso y no dejarlos en ‘modo de espera’ o ‘stand by’. A +++ A ++ A + A B C D Utilizar siempre que sea posible los modos ECO de todos los electrodomésticos. Funcionarán más tiempo, pero ahorran energía al no ser tan potente su trabajo. ECO EMPRESAS E INDUSTRIA Fomentar el teletrabajo Los expertos, y también la Comisión Europea, apuntan a la necesidad de regular de forma excepcional el trabajo a distancia, al menos durante las próximas semanas o meses, para evitar un mayor uso del vehículo privado para desplazarse hasta el centro de trabajo y, por tanto, consumir combustible. Paradas programadas de la actividad en las fábricas España ya cuenta con un mecanismo (las denominadas subastas de capacidad) mediante el cual la industria recibe una compensación económica a cambio de paralizar durante varias horas o varios días a la semana. El objetivo es reducir el consumo energético para poder atender la demanda de los hogares. ÁMBITO PÚBLICO La Administración ya trabaja en un plan de establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles. También se está impulsando la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Se va a optimizar el alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas. En la anterior crisis energética, que llevó al petróleo hasta los 140 dólares por barril de Brent en el año 2008, el Gobierno aprobó una nueva limitación de la velocidad máxima en las autovías, que fue rebajada de 120 a 110 kiómetros por hora para abordar una conducción más eficiente y de menor consumo. Incluso, en pleno 2008 el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente del Congreso, José Bono, se enzarzaron por la polémica de las corbatas. Sebastián le envió un termómetro a Bono para que mida la temperatura del hemiciclo, avisándole de que solo se pondría corbata cuando pasase el verano. Le instaba así a subir la temperatura del Congreso en los aires acondicionados para gastar menos, y le recomendaba quitarse la corbata para no tener tanto calor.

Hogares

-La temperatura media óptima para que una vivienda se encuentre aislada sin gastar más energía de lo necesario serían,según el IDAE:

Verano (Aire acondicionado) Entre 21 y 23 grados

Invierno (Calefacción) Entre 23 y 25 grados

-Instalar termostatos que regulen la temperatura. Si no son programables, mejor, ya que el ahorro es de entre el 8% y el 13%.

-Ventilar la casa 15 minutos una vez al día suele ser suficiente para renovar el aire.

-Elegir la categoría de menor consumo siempre es rentable a largo plazo. El mínimo debe de ser la clase A+.

-Apagar los aparatos cuando no estén en uso y no dejarlos en «modo de espera» o «stand by».

-Utilizar siempre que sea posible los modos ECO de todos los electrodomésticos. Funcionarán más tiempo, pero ahorran energía al no ser tan potente su trabajo.

Empresas e industria

-Fomentar el teletrabajo. Los expertos, y también la Comisión Europea, apuntan a la necesidad de regular de forma excepcional el trabajo a distancia, al menos durante las próximas semanas o meses, para evitar un mayor uso del vehículo privado para desplazarse hasta el centro de trabajo y, por tanto, consumir combustible.

-Paradas programadas de la actividad en las fábricas. España ya cuenta con un mecanismo (las denominadas subastas de capacidad) mediante el cual la industria recibe una compensación económica a cambio de paralizar durante varias horas o varios días a la semana. El objetivo es reducir el consumo energético para poder atender la demanda de los hogares.

Ambito público

-La Administración ya trabaja en un plan de establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles.

-También se está impulsando la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo.

-Se va a optimizar el alumbrado exterior en edificios, monumentos, parques, jardines o viales, con regulación de los horarios de encendido y apagado y del nivel luminoso en esas zonas.

-En la anterior crisis energética, que llevó al petróleo hasta los 140 dólares por barril de Brent en el año 2008, el Gobierno aprobó una nueva limitación de la velocidad máxima en las autovías, que fue rebajada de 120 a 110 kiómetros por hora para abordar una conducción más eficiente y de menor consumo.

-Incluso, en pleno 2008 el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el presidente del Congreso, José Bono, se enzarzaron por la polémica de las corbatas. Sebastián le envió un termómetro a Bono para que mida la temperatura del hemiciclo, avisándole de que solo se pondría corbata cuando pasase el verano. Le instaba así a subir la temperatura del Congreso en los aires acondicionados para gastar menos, y le recomendaba quitarse la corbata para no tener tanto calor.

Temas

Crisis económica