El número de fumadores ha vuelto a repuntar ligeramente en el último año. Más de un 32% de los españoles de entre 15 y 64 años consumen tabaco diariamente, según la última encuesta sobre alcohol y drogas realizada por el Ministerio de Sanidad.

Ese porcentaje es algo superior en Extremadura, donde escala por encima del 37%. «Los datos indican que hemos fracasado en la lucha contra el tabaquismo y que no hay una alternativa adecuada a dejar de fumar», afirmó Antonio Sierra, jefe del departamento de Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Canarias, en la mesa redonda que abordó la reducción del daño que provoca fumar.

La cifra 140 personas fallecen cada día por causas relacionadas con el tabaquismo, que también está detrás de otras muchas patologías menos graves y provoca que los tratamientos sean mucho menos efectivos en la lucha contra enfermedades como las periodontales

La sesión, organizada por el diario HOY y Philip Morris, se desarrolló de manera virtual el pasado miércoles. En ella se analizaron las posibles alternativas que hay para las personas que no se plantean dejar de fumar o bien que tratan de abandonar este hábito y no lo consiguen. La misma encuesta de Sanidad recoge que un 37% de los fumadores han tratado de dejarlo. Es evidente que no todos lo logran. «Hay estrategias: la terapia cognitivo conductual que busca motivar al paciente para que lo deje y la sustitutiva a través de parches o chicles de nicotina, en la que también se encuadra la que con medicamentos busca reducir las ganas de fumar», explicó durante una de sus intervenciones en la cita Marisa Romero, médico de Atención Primaria y que trabaja en la oficina de coordinación del paciente oncológico de la Comunidad de Madrid.

A quienes no les funciona ninguna de las vías mencionadas, esta médica no duda en mencionarles la posibilidad del tabaco calentado. «Reduce el daño», aseguró Romero.

Por supuesto, el primer punto de acuerdo que hubo entre los expertos que participaron en la mesa redonda fue que la mejor opción para reducir los daños que provoca el tabaquismo es siempre dejar de fumar. Ni los dispositivos de tabaco calentado ni los cigarrillos electrónicos son inocuos para la salud. «No generan humo», apuntó Sierra como la principal diferencia con el cigarrillo convencional. «En el humo hay más de 7.000 sustancias, de las que 100 son tóxicas y 15 dañinas, según la FDA (la agencia del Gobierno estadounidense que regula los alimentos y los medicamentos)», insistió Sierra.

Los efectos del consumo de cigarrillos son conocidos desde hace décadas. «Cada año mueren en España unas 50.000 personas por este hábito», dijo Luis Expósito, jefe de área de Badajoz y Extremadura de HOY, que se encargó de moderar la mesa redonda.

O lo que es lo mismo, el tabaquismo provoca 140 fallecimientos diarios en nuestro país. «Es el impacto más importante para la salud y no hay una respuesta adecuada», abundó el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Canarias.

Enfermedades

El cáncer es la enfermedad más conocida asociada al tabaco, pero también está directamente relacionado con la patologías cardiovasculares y respiratorias, aunque no son las únicas. «Afecta y mucho a la boca; más del 80% de los cánceres orales están relacionados con el tabaco», manifestó el odontólogo Luis Rivera, el tercero de los expertos que se sumó a la mesa redonda. Él citó las enfermedades periodontoles –la piorrea es la más popular– como las que tienen una mayor incidencia en la población dentro de su ámbito. «Fumar las agrava; a mis pacientes les llego a preguntar qué prefieren: dientes o fumar, implantes o fumar», remarcó Rivera.

«Es brutal la desinformación de los sanitarios sobre las alternativas al cigarrillo» Antonio Sierra Jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Canarias

«Todo el mundo sabe que fumar es malo, pero la gente sigue fumando» Marisa Romero Médica de Atención Primaria

«Todo el mundo sabe que el tabaco es malo y la gente sigue fumando», resumió Romero la situación en la que se encuentran millones de personas. «Las enfermedades cardiovasculares se agravan, los pacientes diabéticos empeoran, a los hipertensos les funcionan peor los fármacos; tenemos en la mente 'tabaco igual a cáncer', pero no nos entra en la cabeza que agrava el resto de patologías», apostilló esta médica de la oficina de coordinación del paciente oncológico.

En este contexto es en el que los participantes en la sesión defendieron que los dispositivos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos pueden ser una opción para reducir el daño que el tabaquismo ocasiona en los fumadores.

Sin humo

«Defendemos alternativas apoyadas en el conocimiento científico», apuntó Sierra.

Los dispositivos de tabaco calentado, como su nombre indica, elevan la temperatura del tabaco hasta unos 300 grados –frente a los 750 del cigarrillo de combustión–, por lo que genera un aerosol que es lo que el fumador inhala.

Cigarrillo electrónico En el mercado Desde 2007

Lleva tabaco No

Qué se inhala Vapor de agua

De dónde procede De un líquido aromatizado que puede o no contener nicotina

Tabaco calentado En el mercado Desde 2014

Lleva tabaco Sí

Qué se inhala Un aerosol

De dónde procede De elevar la temperatura del tabaco hasta los 350 grados

Al contrario, los cigarrillos electrónicos no tienen tabaco. Lo que calientan es un líquido aromatizado que puede o no llevar nicotina. «Los estudios analíticos no muestran diferencias en cuanto a la reducción de los elementos tóxicos entre ambos; cuando me preguntan no hago distinción entre ellos. Debe escoger el paciente», expuso Sierra, que cifró entre un 90% y un 95% el menor volumen de las sustancias tóxicas que desprenden estos dispositivos si se comparan con los cigarrillos tradicionales.

La nicotina no está exenta de riesgos para la salud, pero los expertos detallan que no es la principal causante de las enfermedades asociadas al tabaquismo. Sí está directamente relacionada con la adicción y con las dificultades para dejar de fumar.

En cuanto a esa reducción del daño a la que se refirió el jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Canarias, los especialistas participantes en la mesa coincidieron en que es notoria una vez que los fumadores pasan a usar estos dispositivos. «A un paciente se le nota la mejoría en una espirometría tres meses después de dejar de fumar cigarrillos habituales y empezar con el tabaco calentado; eso motiva al paciente y algunos incluso dejan de fumar», aportó Romero. «Hay quien me dice: 'ahora subo unas escaleras, juego con mis nietos'», incidió.

«Se podrían hacer más estudios, pero se necesita el respaldo de las instituciones» Luis Rivera Odontólogo

En la salud bucodental también se notan, según Rivera, avances más rápidos en los tratamientos de las personas que dejan de fumar cigarrillos tradicionales. «Hay mucha gente que ves que no puede dejar de fumar y desde que conozco el sistema de tabaco calentado les doy esa alternativa; la mayoría desconocían estas posibilidades», destacó el odontólogo.

En esta línea hubo de nuevo acuerdo entre los participantes en la mesa, que lamentar en conjunto la falta de información que hay respecto a los cigarrillos electrónicos y a los dispositivos de tabaco calentado. «Son alternativas a las que no se da propaganda», puso Romero voz al sentir general de los expertos.

«La desinformación a nivel de los profesionales de la medicina es brutal; Reino Unido y Suecia tienen argumentos de suficiente solidez para abordarlos como alternativa cuando fracasamos con la sustitución y la eliminación del hábito», detalló Sierra, que dio una de las posibles razones para este desconocimiento generalizado: «Tenemos estigmatizada a la industria tabaquera y no sé si promueven este tipo de alternativas con criterios de mejora empresarial, pero si los objetivos son reducir el tabaquismo de combustión yo me sumo venga de donde venga, ya sea de la industria tabaquera, de las farmacéuticas o de la sanidad pública».

En números 750 grados es la temperatura a la que se queman los cigarrillos tradicionales

7.000 sustancias se liberan con el humo de los cigarrillos que son inhaladas por el fumador

100 de esas sustancias se ha comprobado que son tóxicas

15 se consideran dañinas o potencialmente dañinas, según la FDA (la agencia que regula los medicamentos en Estados Unidos)

Esto, en su opinión, provoca que haya una incapacidad de mantener un diálogo científico sobre este tema.

Sin embargo, sí hay países que promueven unas estrategias de reducción del daño que causa el tabaquismo en las que se integran el cigarrillo electrónico o los dispositivos de tabaco calentado. Por el momento, en España no lo contempla.

En la jornada también se mencionó una tercera alternativa en lo que al tabaco sin combustión se refiere. Es el snus. Es de consumo oral y está permitido en Suecia, donde es muy popular, pero no está autorizada su venta en el resto de países europeos. Esa prohibición hizo que se apartara del debate.

Más investigación

Los integrantes de la mesa reclamaron más investigación sobre los daños que causan las alternativas sin humo. «Se podría hacer, pero se necesita el respaldo de las instituciones o de los organismos científicos», en palabras de Rivera.

Además, son estudios en los que los resultados son complicados de interpretar. «Los consumidores de los cigarrillos electrónicos o del tabaco calentado han sido fumadores y tienen una historia, por lo que en sus problemas de salud pesan sus hábitos anteriores», declaró Sierra.

Y es que los expertos consideran que a estas diferentes formas de consumo de nicotina o tabaco llegan solo los fumadores. No sirven de puerta de entrada a este hábito para los más jóvenes. «Son un simulador del cigarrillo: los gestos son los mismos que al fumar, el vapor reemplaza al humo», remarcó Sierra entre los motivos que pueden ayudar a desplazar a los fumadores a estas alternativas.

Durante la charla, los expertos también se fijaron en los pacientes con patología psiquiátrica que no pueden controlar sus impulsos. «Hay personas que están saliendo de una adicción a otras sustancias y que se fuman tres o cuatro paquetes de cigarrillos al día; hay que darles una solución», propuso Romero. «No hay que promocionar el tabaco, pero qué hacemos con ese 30% de pacientes que ya fuman; habría que dejar a los profesionales sanitarios la posibilidad de utilizar otras vías», concluyó esta médica.

Por ahora, esas alternativas son muy minoritarias. La encuesta sobre alcohol y drogas del Ministerio de Sanidad recoge que solo un 1,1% de personas de entre 15 y 64 años utilizan el cigarrillo electrónico.