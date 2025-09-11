HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón.

El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón. EFE

Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro habla en japonés a los empresarios

El titular de Economía realiza una intervención de más de dos minutos en el idioma local para convencer a los inversores de las oportunidades de negocio entre España y Japón

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:30

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sorprender al dirigirse a los representantes de importantes empresas niponas en su viaje oficial en su ... idioma local. Cuerpo ya realizó un breve discurso en japonés hace un año y medio, en otro encuentro en el país asiático, pero en este caso fueron más de 2 minutos de intervención en japonés en el que expresó a los empresarios las oportunidades de negocio entre España y Japón.

