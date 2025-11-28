HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EFE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

El ministro de Economía decide no optar a presentar su candidatura para aumentar las opciones del país en los altos cargos del Eurobanco

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no presentará finalmente su candidatura a la presidencia del Eurogrupo para aumentar las opciones de España de lograr uno ... de los altos cargos del Banco Central Europeo (BCE). En una nota, el Ministerio de Economía ha asegurado que «España continuará trabajando para asegurar una presencia significativa e influyente en las principales instituciones económicas y financieras europeas». El plazo para presentar candidaturas a la presidencia del Eurogrupo acaba este viernes y ya hay nombres importantes como el ministro belga, Vicent van Petegem y el griego Kyriakos Pierrakakis, ambos conservadores, como la mayoría de ministros en este foro económico de los países del euro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  2. 2

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  3. 3

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  4. 4

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  5. 5 El sorteo de La Primitiva deja 53.443,20 euros en Extremadura este jueves
  6. 6 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  7. 7

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  8. 8 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  9. 9

    Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»
  10. 10

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE

Cuerpo renuncia a presentarse a la presidencia del Eurogrupo y España mira ya al BCE