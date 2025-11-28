HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dos personas caminan frente a un escaparate hipotecario. R. C.

La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual

El indicador despide noviembre en el 2,217% y la banca empieza a recoger el repunte en sus nuevos préstamos

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

Los hipotecados a tipo variable vuelven a sacar la calculadora para reajustar la partida del presupuesto familiar que destinan al pago de ese préstamo. El ... parón en las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) ha provocado un nuevo repunte del euríbor en noviembre, que despide el mes en una media del 2,217%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

