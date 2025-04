¿En qué casos te pueden quitar el ingreso Mínimo Vital?

MARÍA ISABEL HIDALGO Viernes, 9 de diciembre 2022, 15:00 Comenta Compartir

La inflación no deja de afectar el bolsillo de los hogares españoles, por lo que las ayudas de la Seguridad Social son un soporte importante para muchos ciudadanos que no tienen recursos suficientes para afrontar los gastos mínimos. Por eso, el Ingreso Mínimo Vital está concebido para cubrir económicamente a los ciudadanos que tienen pocos o nulos ingresos, pero su cobro no es indefinido.

Esta ayuda se deja de percibir en cuanto los ingresos personales superen la renta, por eso la Seguridad Social puede suspender y extinguir el cobro de esta ayuda cuando los beneficiario no cumplan con los requisitos. El IMV se puede solicitar por los ciudadanos con un nivel muy bajo de ingresos y rentas y la cuantía a cobrar varía en función de la situación económica y familiar del solicitante. Además, una de las medidas aprobadas por el Gobierno sobre el IMV permite que en 2023 se pueda compaginar esta ayuda si acceden a un empleo.

La normativa plantea diferentes situaciones en las que se puede suspender el IMV a sus beneficiarios. La suspensión se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente al de la causa por la que se ha suspendido, o el día después en el que la seguridad social tenga constancia de la causa de suspensión.

Motivos por los que se suspende la ayuda del IMV

Si de forma temporal, tanto el beneficiario como las personas de su unidad de convivencia inclumplen alguna de las obligaciones exigidas para cobrar el IMV. Del mismo modo que si en un periodo menor a 90 días se trasladan al extranjero sin comunicarlo a la Seguridad Social con o sin justificación, también se procedería a la suspensión aunque sea de forma cautelar.

Por otro lado, el incumplimiento reiterado de las condiciones asociadas a la compatibilidad del ingreso mínimo vital con las condiciones laborales o cualquier otra actividad económica, también suponen la retirada de la ayuda, siempre y cuando la cuantía no supere los 17.000 euros anuales.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IMV?

Para poder cobrar esta prestación debes haber agotado previamente las ayudas públicas disponibles. De forma que si alguien tiene derecho a una pensión, no se le concederá la ayuda de la renta mínima. Esto quiere decir que esta ayuda solo podrán cobrarla aquellas personas que se encuentren en una situación complicada y no tengan derecho a ninguna otra pensión o ya se les haya agotado el subsidio por desempleo. Por lo que será necesario figurar como demandante de empleo si quiere tener derecho a esta prestación.