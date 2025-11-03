HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Criteria, Isidro Fainé, y el director general, José María Méndez. R. C.

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

El holding presidido por Isidro Fainé actualiza su plan estratégico seis meses después de la salida de Ángel Simón como consejero delegado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Criteria da carpetazo definitivo a su anterior etapa con un nuevo plan estratégico para alinear sus objetivos con el de su principal accionista, la Fundación ... La Caixa. Casi siete meses después de la reestructuración de su cúpula -con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y el nombramiento de Francisco Reynés como nuevo vicepresidente-, el holding presidido por Isidro Fainé ha dado a conocer esta hoja de ruta, en la que se prevé una capacidad inversora de 8.000 millones de euros hasta 2030, con 4.000 millones en dividendos para la obra social de la Fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un bar de Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Momentos duros para la extremeña Berta Collado: agradece la labor del personal sanitario extremeño tras perder a su madre
  5. 5 Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz
  6. 6 Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura: los expertos explican qué fue realmente
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  9. 9 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  10. 10

    Las mujeres se abren paso en la Policía Local de los pueblos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa