Country Garden resucita el miedo a un estallido de la burbuja inmobiliaria china

Hace muchos años que se vaticinó por primera vez la explosión de la burbuja inmobiliaria china. Cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos, muchos aseguraron que el gigante asiático sería la siguiente víctima. Al fin y al cabo, el imparable incremento de los precios ha convertido a la vivienda china en una de las más caras del mundo -medida según el número de años que hay que trabajar para acceder a ella-, y el peculiar sistema que siguen las promotoras para financiar su construcción -que muchos consideran un esquema piramidal- ha incrementado el temor a un colapso del sector, que genera de manera directa el 6,4% del PIB de la segunda potencia mundial.

Pero el ladrillo chino se mantuvo en pie entonces, y lo sigue después de innumerables crisis. La última fue la protagonizada por Evergrande a finales de 2021. Y ahora es Country Garden la que hace tambalear los cimientos de la construcción con problemas muy similares: tras ser incapaz de hacer frente al pago de diferentes bonos, hoy ha caído en bolsa a su mínimo histórico -hasta un 18,4% en Hong Kong-, resucitando el miedo a un contagio. Morgan Stanley advierte de que «los problemas de liquidez incrementan el riesgo a una bancarrota en un futuro cercano» y Moody's ha rebajado un escalón la calificación de Country Garden para dejarla en negativo.

Por qué esta vez es diferente

Quienes se encogen de hombros y aseguran que este no es más que un bache más justifican su optimismo con el hecho de que el mercado chino es muy diferente al de Occidente: los clientes cuentan con ahorros en abundancia, existe una red familiar de apoyo muy relevante, y el proceso de urbanización continúa en marcha. No obstante, la China de hoy no es la de 2008, ni siquiera la de 2019. En su economía convergen diferentes males: desde una caída en las exportaciones hasta un debilitamiento del consumo interno, lastrado también por un sustancial incremento de la deuda.

La confianza en el sector chino de la construcción es baja incluso dentro del país, y el precio de la vivienda en cien ciudades de referencia se ha reducido ligeramente. No ayudan a mejorar la situación informaciones como la que ofreció Evergrande la semana pasada, cuando hizo público que perdió casi 79.000 millones de euros entre 2021 y 2022. Country Garden ha avanzado también números rojos de hasta 7.000 millones de euros para la primera mitad de este año, debidos a una caída del 61% en las ventas entre enero y julio. Antes de la pandemia, sus acciones llegaron a valer 13 dólares, mientras que hoy se han comprado a 80 céntimos.

El verdadero riesgo reside en que el volumen de negocio de los cien principales promotores del país ha caído un 33,1% hasta el mes pasado, y la tendencia a la baja no parece que vaya a revertirse. Y lo que sí puede arrastrar a otras promotoras es la falta de confianza. La estatal Sino-Ocean ha afirmado que ha sido incapaz de pagar casi 20 millones en intereses y sus acciones han caído hoy un 5,1% en Hong Kong. Pero todavía es pronto para determinar si quienes llevan vaticinando una debacle están en lo cierto esta vez.

