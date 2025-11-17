HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una mujer pasa frente a una publicidad de los días previos al BlackFriday en Bilbao. Reuters

Consumo vigila las falsas rebajas durante el 'Black Friday' con amenaza de sanciones

El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ya multó con 350.000 euros a siete grandes empresas por estas prácticas en la anterior campaña

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:49

Su celebración oficial es el último viernes de noviembre, pero los anuncios de rebajas y grandes ofertas del Black Friday copan desde ya los escaparates ... de tiendas, grandes almacenes y gigantes tecnológicos, que afrontan en estas semanas el periodo de mayor volumen de ventas del año. Un ciclo que las empresas aprovechan para captar la atención de los consumidores -ávidos por adelantar las compras navideñas-, en ocasiones con descuentos que, en realidad, no son tan atractivos como parecen.

