El Consejo de Ministros aprueba hoy la quita de deuda a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Ministros aprueba este martes una de las medidas más importantes del pacto de investidura alcanzado con ERC en 2023: el anteproyecto de ... ley orgánica por el que el Estado asumirá 83.252 millones de deuda que las quince comunidades autónomas de régimen común acumulan desde la crisis financiera.

Se trata del primer Consejo de Ministros del recién estrenado curso político tras las vacaciones de verano y dará luz verde a una norma inédita. Nunca antes se había producido una asunción de endeudamiento de este calibre.

La medida ha encontrado la oposición de los Gobiernos Autonómicos en manos del Partido Popular, desde donde consideran que la deuda de cada territorio sea 'repartida' entre todos los españoles rompe la igualdad y representa una cesión sin precedentes al independentismo.

Uno de los objetivos principales que persigue el Gobierno con esta medida es el de preparar el terreno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026, tal y como adimitió el propio Pedro Sánchez ayer por la noche.