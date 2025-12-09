HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Congreso de los Diputados EP

El Congreso debate una ley para bajar el IVA energético a explotaciones agrarias en crisis

El PP propone una batería de medidas fiscales para reducir los costes de producción en el sector primario

C. Cándido

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:35

El Pleno del Congreso debate este martes una proposición de ley del PP con la que plantea que, en caso de crisis, se aplique el ... tipo mínimo permitido del IVA a la energía y a las compras que realicen los productores para realizar las actividades agrícolas, ganaderas o forestales.

